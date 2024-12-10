Большой недорогой кроссовер Hyundai для семьи показали в подробностях

Большой кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения наконец-то рассекретили, хотя о долгожданной недорогой модели для семьи пока известны не все детали. Но этот SUV уже показали в сети с деталями.

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В сравнении со своим предшественником новый Hyundai Palisade 2025 модельного года изменился до неузнаваемости. Модель получила совсем другой дизайн, но, как ожидается, сохранит привлекательную цену. Машину показывает Woopa TV.

Ранее внешность машины скрывали. На фото в сети показывали только тестовые прототипы, которые проверяли на дорогах в рамках ходовых испытаний.

Кроссовер Palisade выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe 5 поколения, но со своими особенностями. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на Palisade 1 поколения.

Ожидается модификация на 9 мест в салоне. На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант.

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