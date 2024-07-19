Большой и недорогой седан Mazda стал ближе к покупателям. Фото

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и полностью сменила техническую составляющую. Но на самом деле это недорогая китайская машина. Новинка теперь стала еще ближе к покупателям.

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Новый электромобиль Mazda EZ-6 2025 модельного года компания отправила в производство в Китае. Детали рассказали на сайте Autohome. В продажу машина отправится позже. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6.

Но дизайн – совсем другой. Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Вот и ориентир.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае достигнет 1000 км. Новинка на базе Changan предназначена исключительно для китайцев. На глобальный рынок выйдет полноценная новая Mazda 6.

Производитель ранее подал заявку на название модели Mazda 6e. Скорее всего, речь идет о гибридной модификации автомобиля. Ожидается стильный дизайн и премиальное оснащение, но о долгожданной машине пока мало информации.

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