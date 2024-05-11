Автомеханик призвал никогда не покупать популярный тип авто: в чем дело

Рынок авто полон множеством моделей и видов автомобилей. Благодаря разнообразию каждый покупатель может найти транспорт, полностью соответствующий всем его потребностям.

Однако некоторые автомобили, отличающиеся преимущественно своим внешним видом, имеют гораздо более практичные аналоги. Потому автомобильный ютубер Скотти Килмер призвал водителей отказаться от покупки одного популярного типа транспортных средств.

Один из самых популярных автолюбителей на YouTube, работающий механиком более 55 лет, призвал водителей не покупать внедорожники, особенно семиместные. Он заявил, что есть немало других вариантов, предлагающих лучшее соотношение цены и качества в долгосрочной перспективе.

"Обычно, чтобы получить доступ к третьему ряду, вы тянете маленький рычаг, открывающий проход… Проблема начинается, когда вы должны установить что-то вроде детского автомобильного сиденья", – сказал автомеханик.

Детские автокресла – это то, что не редко можно увидеть во внедорожниках, покупающих преимущественно большие семьи. Однако они вызывают множество неудобств. Это, конечно, не конец света, но Климер заметил, что от автомобилей стоимостью до 80 000 долларов обычно ожидают гораздо больше комфорта.

Также автомеханик отметил, что, несмотря на стильный вид внедорожников, они очень быстро теряют цену. Поэтому, если вам нужно много пространства и обилие багажного пространства, лучше приобрести минивэн.

Большинство минивэнов более доступны, надежны и обычно имеют больше места для пассажиров и багажа, чем внедорожники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что покупатель Toyota нашел способ снизить цену авто при покупке.

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