Авто с лучшими развлекательными системами: топ-5 современных машин

Авто высокого класса невозможно представить без качественных информационно- развлекательных систем. Новейшие технологии делают жизнь проще и приятнее.

Видео дня

Специалисты составили рейтинг топ-5 автомобилей с лучшими развлекательными системами. Общая оценка интерьера отражает все аспекты салона автомобиля, в том числе наполненность технологиями. Детали рассказало издание Сars US News.

Jeep Grand Wagoneer

Оценка: 9/10

Модель Grand Wagoneer доказывает, что Jeep знает, как сделать шикарный транспорт. Салон довольно просторный, обильно отделанной кожей, деревом и другими высококачественными материалами. Этот большой внедорожник обеспечивает до 510 лошадиных сил.

Информационно-развлекательная система Jeep Grand Wagoneer поражает технологиями и инновациями. Объем функций и параметров настроек достаточно широкий, в то же время интерфейс простой в использовании. Система имеет 12-дюймовый сенсорный верхний экран и 10,25-дюймовый нижний. Все модели имеют беспроводную интеграцию смартфона, навигацию и точку доступа Wi-Fi.

BMW X1

Оценка: 9/10

Эта модель внедорожника занимает первое место в рейтинге роскошных субкомпактных SUV. BMW сменил дизайн этого внедорожника для 2023 модельного года. Автомобиль имеет мощность в 241 л.с. X1 получил качественную информационно развлекательную систему с обновленным дизайном. Вы можете управлять им с помощью 10,7-дюймового сенсорного экрана или голосовых команд, система также обеспечивает несколько физических частей управления. BMW X1 стандартно оснащен 10,25-дюймовым цифровым прибором, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, навигацией и точкой доступа Wi-Fi.

Jeep Wagoneer

Оценка: 9,4/10

Этот внедорожник вмещает до восьми человек и выдает до 420 лошадиных сил. Он обеспечивает комфортную поездку и имеет одну из самых элитных кабин в сегменте больших внедорожников.

Jeep оснащает все внедорожники Wagoneer беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, навигацией, точкой доступа Wi-Fi и аудиосистемой Alpine с девятью динамиками. Список доступных обновлений включает 10,3-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира, аудиосистему McIntosh с 19 динамиками и развлекательную систему для задних сидений с двумя 10,1-дюймовыми дисплеями.

Lincoln Navigator

Оценка: 8,8/10

Lincoln Navigator является лучшим в своей категории и имеет мощность 440 лошадиных сил. Navigator оснащен информационно-развлекательной системой Lincoln SYNC 4. 13,2-дюймовый сенсорный экран закрепляет настройки, обеспечивая привлекательную графику и быструю работу. Стандартные функции включают в себя беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, спутниковое радио и точку доступа Wi-Fi.

Kia Telluride

Оценка: 8,6/10

Telluride занимает первое место в рейтинге внедорожников среднего размера. Варианты X-Line и X-Pro, удобны для бездорожья. Авто имеет 291 лошадиную силу и вмещают до восьми пассажиров. Стандартная информационно развлекательная система этой модели имеет 12,3-дюймовый сенсорный экран. Функции включают Apple CarPlay и Android Auto, навигацию и пять портов USB.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, китайская компания Chery представила экстремально дешевый электромобиль.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.