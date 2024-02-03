Авто, которые вас поразят: лучшие гибриды, которые можно купить в 2024 году

Даже сейчас далеко не все водители готовы сразу купить себе полностью электрический автомобиль. Выходом здесь может стать переход на гибридную модель, предлагающую преимущества одновременно и двигателя внутреннего сгорания, и электромотора, работающего от аккумулятора увеличенного размера.

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Эксперты британского издания Autoexpress протестировали все имеющиеся на рынке страны гибриды и определили десятку лучших. Вот на какие модели они советуют обратить внимание.

Mercedes S 580 e

S-Класс, возможно, больше не вершина роскоши Mercedes, однако это все еще изысканный и технологичный автомобиль, который выглядит роскошно. Гибридная модель S 580e оснащена 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым бензиновым двигателем, соединенным с электродвигателем мощностью 148 л.с. Следовательно, суммарная мощность здесь составляет 510 л. Аккумуляторная батарея емкостью 21,5 кВтч обеспечивает до 110 км запаса хода на одном только электродвигателе, а зарядить его от 0 до 80% можно за 20 минут.

DS 4 E-Tense 225

Гибрид от французского автобренда поразил журналистов, опередив на тестах Audi A3 TFSI e. Победу в частности обеспечила улучшенная гибридная трансмиссия с подключаемым модулем. В общей сложности силовая установка DS 4 E-Tense 225 сочетает 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с аккумуляторной батареей емкостью 12,4 кВтч и двигателем мощностью 108 л.с. (общая мощность – 222 л.с.), что обеспечивает запас хода только на электричестве до 65 км. Гибрид разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды и достигает максимальной скорости 235 км/ч.

Range Rover Sport P460e

Более компактная спортивная версия полноразмерного Range Rover может похвастаться более низкой ценой и лучшим управлением. Силовой модуль гибридного Range Rover Sport сочетает в себе 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель и аккумуляторную мощность емкостью 38,2 кВтч. По результатам лабораторных исследований это дает поразительный теоретический запас хода только на электричестве – до 125 км, хотя в реальных условиях эксперты ожидают 80 км. До сотни такой гибрид разгоняется за 5,3 секунды.

Skoda Octavia iV

Благодаря большему пространству, чем у конкурентов, множеству продуманных функций и комфортабельному салону, Skoda Octavia регулярно попадает в журналистские топы. В текущем поколении впервые отличилась и гибридная модификация. Ее 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и небольшой электродвигатель обеспечивают мощность 201 л.с. Этого достаточно для времени разгона от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды, но запас хода Octavia iV EV в 70 км является более важным показателем. Это означает, что Skoda может перевозить четырех взрослых и весь багаж в город и из него практически без выбросов выхлопных газов. Гибридная Octavia также примерно вдвое экономичнее своей аналогичной модели 1,5-литровым бензиновым двигателем.

Toyota RAV4

Toyota была пионером в области массового выпуска гибридных авто. Ее творение RAV4 имеет заявленный показатель экономии топлива до 0,83 литра на 100 км. Правда, в реальности цифры гораздо скромнее. Он также сможет пройти до 75 км в чисто электрическом режиме. Внутренний дизайн авто несколько консервативен, однако оно оборудовано всеми необходимыми технологиями и простое в использовании.

Suzuki Across

По сути, гибрид от Suzuki является клоном RAV4, разве что немного дешевле благодаря несколько менее популярному бренду. Силовая установка Across включает 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, соединенный с автоматической коробкой передач CVT, а также аккумуляторную батарею емкостью 18,1 кВтч, питающую электродвигатели на каждой оси. Это означает, что модель имеет полный привод, обеспечивает 75 км запаса хода и тратит всего 0,83 литра топлива на 100 км пути.

Kia Sportage PHEV

Этот внедорожник среднего размера сочетает стиль и наполнение. Он поражает информационно-развлекательной системой с двумя четкими 12,3-дюймовыми дисплеями, а также качеством сборки интерьера. Комфорт и изысканность являются ключевыми сильными сторонами, но Sportage PHEV предлагает запас хода на электричестве 70 км. Электродвигатель, аккумуляторная батарея емкостью 13,8 кВтч и 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель обеспечивают мощность в 261 л.с., а еще гибридный Sportage способен разгоняться до 100 км/ч за 8,2 секунды. Тем не менее, он является самым дорогим предложением в этой линейке Kia.

Lexus NX 450h+

Lexus NX механически напоминает Toyota RAV4, но его элегантный, ошеломляющий дизайн вполне оправдывает разницу в цене. Вдобавок идут отличная управляемость, а также лучшая информационно-развлекательная система, которую Lexus создал на сегодняшний день. Гибрид NX 450h+ предлагает производительность на уровне горячих хэтчбеков и запас хода на электричестве до 65 км.

BMW 330e

Возможно, это не самый футуристический или инновационный автомобиль, но BMW 3 серии сам по себе блестящий универсал, а гибрид 330e – лучший выбор в линейке со многих точек зрения. Его поведение на дороге не отличается от родственных моделей. Все благодаря 2,0-литровому четырехцилиндровому бензиновому двигателю и электродвигателю, работающим в гармонии, обеспечивая достаточную скорость. Однако аккумулятор емкостью 10,5 кВтч значительно съедает пространство багажника. Вместо этого авто предлагает новую новую информационно-развлекательную систему с двумя экранами.

Mercedes C 300 e

Гибридная версия популярного C-класса от Mercedes является бескомпромиссной альтернативой для водителей, которые не готовы перейти на полностью электрический автомобиль. Он способен проехать в 110 км от аккумулятора. И только после этого у вас возникнет необходимость запустить 2,0-литровый бензиновый двигатель. При этом это стильное авто высокого класса, а еще в нем установлена невероятно удобная и интуитивно понятная информационно развлекательная система MBUX с 11,9-дюймовым сенсорным экраном, которая входит даже в стандартную комплектацию авто. Стоит все это очень недешево, но достойно каждой потраченной копейки.

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