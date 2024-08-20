Доступный семейный автомобиль Chevrolet сделали круче. Фото

Большой кроссовер Chevrolet Traverse 2024 модельного года показали в новом исполнении High Country. Практичный и доступный семейный автомобиль теперь стал еще круче.

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В компании установили цену Chevrolet Traverse 2024 на уровне $35 000 за базовый вариант. Очень выгодное предложение за большой автомобиль длиной более 5 метров, который способен разместить восемь человек. По информации Carscoops, новый Chevrolet Traverse High Country подойдет тем, кому нужно нечто более престижное.

Дизайн у семейной машины очень смелый – стильный и агрессивный, в духе спортивного Chevrolet Camaro и более крупного внедорожника Tahoe. Интерьер Chevrolet Traverse High Country отличается кожаной отделкой и аудиосистемой Bose с 10 динамиками.

Мотор Chevrolet Traverse – мощный. Турбированный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,5 л выдает 328 л.с. (430 Нм крутящего момента). Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП.

За доплату возможно оснащение полноприводной трансмиссией и системой полуавтономного вождения SuperCruise.

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