Альтернатива Renault Logan от Honda оказалась намного дешевле. Фото

Новый бюджетный седан Honda Amaze 2025 модельного года выступит на рынке альтернативой Renault Logan. При этом японский автомобиль оказался намного дешевле. Новинку уже рассекретили на официальных фото.

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Детали сообщили на сайте компании. Новая Honda Amaze 3 поколения готова сменить своего предшественника. Автомобиль в первую очередь разработан для развивающихся рынков.

Дизайн нового бюджетника Honda Amaze выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю японского бренда. Внимание привлекают прямые линии и элементы простых форм.

Оснащение Honda Amaze 2025 модельного года достойное: 8-дюймовый монитор, климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Amaze 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Цена Honda Amaze – от 9400 долларов.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, в сети обратили внимание на почти идеальный дешевый автомобиль.