5 подержанных моделей Mercedes-Benz, которые лучше не покупать

Mercedes-Benz на протяжении десятилетий ассоциируется с премиальностью и комфортом. Однако даже у такого бренда были неудачные модели, которые на вторичном рынке могут принести новому владельцу гораздо больше затрат, чем удовольствия.

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При покупке подержанного Mercedes-Benz важно проверять не только пробег, кузов и историю обслуживания. Эксперты SlashGear назвали 5 подержанных моделей, к которым стоит отнестись с особой осторожностью.

Mercedes-Benz C300 2015 года

После дебюта в 2015 году C300 привлек немало внимания благодаря элегантному дизайну, комфортному салону и типичной для марки комплектации. Однако со временем владельцы начали сообщать о многочисленных технических проблемах.

Одной из самых распространённых стала неисправность четырехцилиндрового двигателя. В американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) поступали десятки жалоб, в частности на ошибку P052E, связанную с клапаном вентиляции картера.

Также возникали проблемы с электроникой. Из-за неисправности блока управления усилителем руля производитель проводил кампанию по отзыву. Особое внимание привлекла панорамная крыша: поступали сообщения о её смещении и даже возможном отсоединении отдельных элементов.

Поэтому именно C300 2015 модельного года считается далеко не лучшим вариантом среди подержанных автомобилей C-Class.

Mercedes-Benz E350 2006 года

E350 со временем стал довольно популярной моделью, однако первый год его выпуска имеет сомнительную репутацию.

Одна из самых серьезных проблем связана с балансировочным валом двигателя. Неисправность могла вызывать сильную вибрацию, перебои в работе двигателя, пропуски зажигания и в отдельных случаях потерю тяги.

Еще одна слабая сторона E350 2006 года – топливная система. Владельцы сообщали об утечках топлива и сильном запахе бензина в салоне или возле автомобиля. Из-за этой проблемы Mercedes-Benz в свое время даже продлил гарантию на соответствующие компоненты до 15 лет.

Для автомобиля, которому сейчас уже два десятилетия, потенциальный ремонт двигателя или топливной системы может оказаться особенно дорогостоящим.

Mercedes-Benz C250 2012 года

C250 оставался одним из наиболее доступных представителей C-Class до прекращения производства модели в 2015 году. Однако автомобили 2012 года стали предметом большого количества жалоб со стороны владельцев.

Среди проблем называли неисправности двигателя, электроники и систем безопасности. Часть отзывных кампаний касалась подушек безопасности, которые могли работать некорректно.

Однако особого внимания требует двигатель. Владельцы нередко жаловались на характерный металлический или "тракторный" звук при запуске. Причиной могли быть неисправности регулятора фаз газораспределения, цепи ГРМ или его натяжителя. В худших случаях ремонт требовал замены дорогостоящих деталей или даже всего двигателя.

Также фиксировались случаи сильной коррозии заднего подрамника, которая могла приводить к появлению трещин.

Mercedes-Benz GLC 2019 года

Владельцы сообщали о проблемах с электросистемой, рулевым управлением, ремнями безопасности и отдельными элементами кузова. Одной из известных неисправностей было возможное отсоединение передней декоративной панели во время движения.

Для GLC этого модельного года проводился ряд отзывных кампаний. Кроме того, часть водителей критиковала стандартную комплектацию: некоторые системы помощи водителю, которые конкуренты уже предлагали без доплаты, Mercedes-Benz включал только в более дорогие пакеты.

Если выбирать между GLC 2019 года и автомобилем следующего модельного года, последний обычно считается более привлекательным вариантом.

Mercedes-Benz GLE 2020 года

Немало претензий касалось электроники и 48-вольтовой системы. Владельцы также сообщали о проблемах с кондиционером: из-за неправильной установки отдельных компонентов вода могла попадать в зону ног водителя или пассажира.

Постоянная влага может вызвать коррозию и повредить электрические компоненты. Отдельные кампании по отзыву касались и 48-вольтового соединения массы.

Также поступали сообщения о неисправностях системы контроля скорости и других электронных сбоях. Поэтому перед покупкой GLE 2020 года особенно важно проверить, прошел ли конкретный автомобиль все предусмотренные производителем отзывные кампании.

Что проверить перед покупкой подержанного Mercedes-Benz

Даже модель с не самой лучшей репутацией не обязательно станет проблемной покупкой: многое зависит от конкретного экземпляра, пробега и качества обслуживания. Перед заключением сделки стоит проверить VIN-код, историю технического обслуживания, проведенные отзывные работы и провести полную диагностику автомобиля на специализированной СТО.

Особое беспокойство должны вызывать посторонние звуки двигателя, ошибки на приборной панели, следы коррозии, проблемы с электроникой и отсутствие документов о предыдущем обслуживании.

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