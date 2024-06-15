10 недорогих автомобилей с идеальным рейтингом безопасности

Покупка автомобиля – это важное решение, требующее тщательного анализа и учета многих факторов. Следует обращать внимание на безопасность, надежность модели и бюджет, который вы готовы потратить.

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Дороги являются довольно опасным местом, поэтому на функциях безопасности транспортного средства экономить не стоит. Однако GO подготовил список достойных авто за довольно привлекательную цену.

Если у вас ограничен бюджет, это не значит, что вам придется пренебрегать безопасностью. Несколько новых моделей получили идеальную пятизвездочную общую оценку безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения США. При этом они все стоят меньше 30 тысяч долларов.

2024 Chevrolet Equinox

Начальная цена: 27995 долларов на американском рынке.

Equinox – это лучший вариант, если речь идет обезопасности, ценой до 30 000 долларов США благодаря большому внутреннему пространству и продуманному интерьеру.

2024 Honda Civic

Начальная цена: 25045 долларов на американском рынке.

Этот автомобиль известен своей надежностью и долговечностью. Поэтому не важно, выберите ли вы седан или хэтчбек Civic, вы будете приятно удивлены.

2024 Hyundai Santa Cruz

Начальная цена: 28275 долларов на американском рынке.

Santa Cruz – один из самых доступных и безопасных пикапов. Также вы можете его укомплектовать системой автоматического торможения перед помехами, системой удержания в полосе, активным мониторингом слепых зон.

2024 Kia Niro Hybrid

Начальная цена: 28315 долларов на американском рынке.

Гибрид Niro Hybrid с впечатляющим пробегом для внедорожника может похвастаться довольно экономичным расходом топлива. Он также имеет элегантный современный вид, поэтому он выглядит намного дороже, чем есть на самом деле.

2024 Mazda3

Начальная цена: 25355 долларов на американском рынке.

Mazda3 доступна как седан, и как хэтчбек. Это автомобиль с лучшей управляемостью и впечатлением от вождения, который можно приобрести менее чем за 30 000 долларов.

2024 Nissan Versa

Начальная цена: 17820 долларов на американском рынке.

Базовая модель Versa стоит менее 20 000 долларов, но все еще имеет удивительный набор стандартных функций, включая 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения, ассистент дальнего света и автоматическое торможение.

2024 Subaru Forester

Начальная цена: 28440 долларов на американском рынке.

Если вам нужен безопасный и комфортный внедорожник, который будет отлично справляться с неасфальтированной местностью, то Forester станет хорошим выбором.

2024 Subaru Impreza

Начальная цена: 24115 долларов на американском рынке.

Полный привод входит в стандартную комплектацию Impreza, поэтому вы будете чувствовать себя уверенно и безопасно на холмистых или скользких дорогах.

2024 Toyota Camry Hybrid

Начальная цена: 29950 долларов на американском рынке.

Camry Hybrid получает высокие отметки за свою топливную эффективность. Также эксперты отмечают, что он удобен, вместителен, надежен и приятен в управлении.

2024 Toyota Prius

Начальная цена: 29045 долларов на американском рынке.

В прошлом году Prius получил новый дизайн, поэтому он выглядит лучше, чем когда-либо. Помимо того, что он безопасен, он также позволит вам в полной мере насладиться вождением.

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