Роскошь в миниатюре: тестируем гибридный Lexus UX

В компании Lexus всегда стараются предложить покупателям именно тот продукт, который наиболее востребован на рынке. Очередным примером может служить городской премиальных кроссовер UX, который на неделю стал тестовой машиной АвтоОбоза.

Для создания самого маленького представителя семьи Lexus применили глобальную "тойотовскую" платформу GA-C со стойками McPherson спереди и двойными поперечными рычагами сзади. Длина кроссовера составляет 4495 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1520 мм, а колесная база – 2640 мм.

"Крепыш"

Одним из козырей в борьбе с конкурентами является нетривиальная внешность, выполненная в стилистике более крупных моделей бренда. Автомобиль выделяется рельефными "мускулами" крыльев, характерной облицовкой радиатора, рисунок которой "меняется" в зависимости от угла зрения, а также задней светотехникой, которая растянута на всю ширину задней панели. Светодиодная лента состоит из 120 диодов и объединяет правую и левую задние фары.

Чтобы улучшить аэродинамику крылья и фонари получили особую форму, которая помогает снизить завихрения в задней части кузова. Даже дизайн колесных дисков был оптимизирован для снижения сопротивления воздуху.

Уютно, как дома

Дизайном интерьера Lexus UX во многом напоминает своих более крупных родственников. В салоне очень уютно, а используемые материалы приятны как визуально, так и на ощупь. Перед водителем расположилась цифровая панель приборов.

Помимо эффектной шкалы приборов оперативная информация для водителя выводится на лобовое стекло с помощью цветного проектора.

Интересной особенностью новинки стали дефлекторы вентиляции, регулировка которых осуществляется одной рукояткой, а беспроводная подсветка реализована с помощью эффекта индукции.

Для управления информационно-развлекательной системой на центральной консоли есть сенсорная панель. Программное обеспечение позволяет выводить на экран самый широкий спектр информации и конфигурировать ее по своему усмотрению.

Салон отделан комбинированной кожей с перфорированными вставками. Удобное положение за рулем помогают найти многочисленные регулировки рулевой колонки и сидений, оснащенных поясничным валиком.

Задний диван имеет центральный подлокотник с двумя подстаканниками, а спинка складывается в соотношении 40/60. Кроме того, для пассажиров предусмотрели индивидуальные дефлекторы вентиляции и два USB-порта.

Объем багажного отделения достаточной скромный – всего 220 л, но при необходимости его можно существенно увеличить, откинув спинки задних кресел. Еще одним оригинальным решением стала складывающаяся шторка багажного отделения, отстегнув крепления которой ее можно легко сложить.

Два мотора, два характера

Украинским покупателям Lexus UX доступен в двух вариантах силового агрегата. Версия UX 200 оснащается 2-литровым мотором с регулировкой фаз газораспределения на впуске и выпуске, масляным насосом переменной производительности и продвинутой системой охлаждения. Мотор работает в паре с инновационной трансмиссией Direct Shift, сочетающей в себе вариатор с механической стартовой передачей. Последняя позволяет быстрее трогаться с места, а вступающий в работу позже вариатор стал компактнее и легче. 150-сильный бензиновый двигатель легко разгоняет новинку до 180 км/ч. Причем в городском цикле переднеприводный кроссовер расходует порядка 7 л на "сотню".

Версия UX 250h оснащается гибридным силовым агрегатом четвертого поколения на основе 2-литрового ДВС. Суммарная мощность новинки – 184 л. с. В составе силового блока – гибридная бесступенчатая трансмиссия. В зависимости от пожеланий UX 250h может быть переднеприводным или оснащаться электрическим полным приводом E-Four с отдельным электродвигателем, приводящим в движение колеса на задней оси.

Новая никель-металлогидридная батарея стала компактнее. Она находится под задними креслами и снабжена улучшенной системой охлаждения. Бортовой компьютер анализирует стиль вождения, предсказывает изменения в трафике, а также дорожные условия, выбирая оптимальный режим работы установки.

Легкий, компактный, маневренный

Тщательно продуманная конструкция позволила максимально снизить центр тяжести. Для снижения веса новинки боковые двери, крылья и капот выполнены из алюминиевых сплавов, а дверь багажника – из полимерного материала. Для увеличения жесткости кузова помимо обычной сварки использована лазерная. Все это позитивно отразилось на управляемости автомобиля.

Несмотря на то, что автомобиль относится к категории кроссоверов, по своим ездовым характеристикам UX ничем не уступает легковым авто С-класса. Управляемость Lexus UX напоминает обычный легковой автомобиль с тем лишь отличием, что посадка здесь выше и дорожный просвет больше. Благодаря независимой подвеске всех колес UX обеспечивает высокий уровень комфорта. Упругая подвеска позволяет сглаживать мелкие огрехи дорожного полотна, но даже крупные препятствия автомобиль преодолевает без особых неудобств для обитателей салона.

Осень понравилась работа фирменного комплекса безопасности Lexus Safety System+ последнего поколения. Он включает в себя полный набор электронных помощников, позволяющих минимизировать последствия в случае ДТП.

Цены и комплектации

Самый маленький представитель семьи кроссоверов Lexus предлагается в нескольких комплектациях: Eco, Business, Business+ (для UX 250h), Launch и F Sport.

Стоимость Lexus UX в Украине начинается с 990 746 грн. за базовую версию UX 200 с 2-литровым бензиновым мотором. Гибридный UX 250h оценивается минимум в 1075034 грн.

Цены даны по состоянию на 05.10.2020 г.

Резюме

Lexus UX имеет в своем активе привлекательную внешность, экономичные силовые агрегаты и полный комплекс систем безопасности. К его неоспоримыми достоинствам можно отнести компактные размеры, позволяющие комфортно чувствовать себя в условиях тесного мегаполиса с его постоянными проблемами парковки. В салоне очень удобно, а по эргономике UX можно смело назвать одним из лучших в классе. Особенно стоит отметить энергоемкую подвеску, которая хорошо справляется с возложенными на нее функциями. Настройки обеспечивают плавный ход на неровностях и цепкость в скоростных виражах.

Благодарим компанию "Тойота-Украина" за помощь в проведении теста.

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