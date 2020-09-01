Лев атакует: тестируем второе поколение Peugeot 2008

Даже массовая истерия на фоне пандемии коронавируса не смогла повлиять на огромный интерес, который вызвал в Украине новый Peugeot 2008.

Этот яркий и экстравагантный кроссовер на неделю "прописался" в нашем тестовом парке.

Дебют нового поколения Peugeot 2008 состоялся летом 2019 года. Фото: obozrevatel.com

Стиль и образ

Появление в модельной гамме Peugeot компактного кроссовера 2008 состоялось в 2013 году. Автомобиль разделил платформу с родственным хэтчбеком 208 и унаследовал широкую гамму силовых агрегатов, McPherson спереди и полузависимую подвеску – сзади. От хэтчбека новинку также отличает увеличенный дорожный просвет и "внедорожный" обвес.

По сравнению с предшественником новый 2008 стал длиннее, шире и ниже. Фото: obozrevatel.com

По аналогичному "рецепту" создано второе поколение кроссовера, который вновь разделил свои технические компоненты с новой генерацией модели 208. По сравнению с предшественником 2008 стал длиннее, шире и ниже. Длина машины выросла на 141 мм (4300 мм), ширина на 31 мм (1770 мм), а высота уменьшена на 26 мм (1530 мм). За счет изменившихся пропорций кроссовер выглядит более агрессивно, что поможет привлечь более широкую аудиторию.

Колесная база новинки увеличилась и теперь достигает 2650 мм (+112 мм). Фото: obozrevatel.com

Немаловажно, что колесная база также увеличилась и теперь достигает 2650 мм (+112 мм). Это положительно сказалось на комфорте для пассажиров, а также позволило увеличить объем багажника на 45 литров. К последнему мы еще вернемся…

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Но главное, что унаследовал 2008 от модели 208 – это яркий дизайн, который позволяет безошибочно узнать автомобиль в дорожном потоке. Кстати, напомню, что весной дизайнеры отметили обе модели престижной наградой Red Dot Award 2020.

Автомобиль привлекает внимание оригинальной светотехникой с характерными "клыками" по обе стороны переднего бампера. Фото: obozrevatel.com

Тему хищников из семейства кошачьих продолжают и задние фонари с тремя светодиодными "когтями" в каждом. Фото: obozrevatel.com

Интересным дизайнерским решением стали задние стойки, которые украсили декоративными глянцевыми накладками. Это создает иллюзию непрерывного бокового остекления машины. Добавьте к этому "симметричные" выштамповки на передних и задних крыльях, а также черный неокрашенный задний бампер. Все это формирует гармоничный образ новинки.

Интересным дизайнерским решением стали задние стойки, которые украсили декоративными глянцевыми накладками. Фото: obozrevatel.com

В новое измерение

Не менее интересно и самобытно выглядит интерьер Peugeot 2008. Дизайнеры вновь удивили, представив новые грани фирменной концепции i-Cockpit. Ее появление в 2014 году на Peugeot 308 стало настоящей революцией в дизайне интерьеров и заслуженно отмечено многочисленными наградами.

Peugeot 2008 получил инновационную цифровую приборную панель с трехмерным изображением. Фото: obozrevatel.com

Теперь ее дополнили 3D-шкалой приборов с "многослойным" отображением информации и множеством вариантов персонализации выводимой информации. Такая шкала приборов выглядит не только эффектно, но и функционально – позволяя взгляду фокусироваться сперва на более приоритетной информации, а затем – на менее.

Трехмерная панель приборов выглядит очень необычно. Фото: obozrevatel.com

Конфигурацию панели можно менять индивидуально с помощью селектора на руле. Фото: obozrevatel.com

Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

Кроме того, для новинки предлагается мультимедийная система с большим сенсорным экраном, который развернут к водителю, причем, управлять им можно и привычными клавишами-"тумблерами" на центральной консоли. Система поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto, а для меломанов предусмотрена опционная аудиосистема, созданная совместно с известной французской компанией Focal. Она включает в себя 12-канальный 515-ватный усилитель, 10 динамиков и сабвуфер.

На центральный дисплей выводится информация от камеры заднего вида. Фото: obozrevatel.com

Среди интересных особенностей новинки – наличие разных портов USB (уже со средней комплектации их четыре) – классического и USB-C, а также специальный выступ на откидной крышке отделения для мелочей, позволяющий горизонтально расположить на ней смартфон. Казалось бы, мелочь, но насколько удобная и практичная…

Специальный выступ на откидной крышке отделения для мелочей позволяет горизонтально расположить на ней смартфон. Фото: obozrevatel.com

Вообще, если говорить об эргономике, то 2008 задает новые стандарты в организации рабочего места водителя. Удобный спортивный руль, 3D-приборы, кожаные сиденья с функцией массажа и электрорегулировки, интуитивно понятные органы управления – все сделано так, чтобы драйвер получал максимальное удовольствие за рулем.

Peugeot 2008 задает новые стандарты в организации рабочего места водителя. Фото: obozrevatel.com

В Peugeot 2008 все сделано так, чтобы драйвер получал максимальное удовольствие от езды. Фото: obozrevatel.com

Говоря о пассажирах сзади можно отметить, что и в прежнем поколении 2008-го свободного места для двоих на втором ряду было предостаточно, а теперь с учетом увеличенной базы здесь стало еще более просторно.

В салоне предусмотрено множество отделений для мелочей, включая глубокий бокс между передними креслами. Багажное отделение достаточно вместительное. При максимальной загрузке салона его объем составляет 434 л, а полностью сложив спинку второго ряда его можно увеличить до 1467 л.

В базовом состоянии объем багажного отделения – 434 л. Фото: obozrevatel.com

Для перевозки крупногабаритных грузов можно сложить задний ряд. Фото: obozrevatel.com

Багажное отделение имеет съемную полку с удобной ручкой. Фото: obozrevatel.com

Если убрать полку, то объем багажника увеличится до максимальных 1467 л. Фото: obozrevatel.com

Под полом находится ниша для "докатки" и инструментов. Фото: obozrevatel.com

На дороге

В Украине Peugeot 2008 представлен в пяти версиях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного покупателя. Для любителей бензиновых моторов предлагается 3-цилиндровый 1,2-литровый мотор семейства PureTech, который в зависимости от версии развивает – 100, 130 или 155 сил. Дизельный двигатель имеет в своем арсенале 130 "лошадок". В зависимости от типа и мощности мотора, в паре с ним будет трудиться 6-ступенчатая "механика", классический 6- или 8-ступенчатый "автомат" от японской компании Aisin.

В Украине Peugeot 2008 представлен в пяти версиях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного покупателя. Фото: obozrevatel.com

В тестовой версии у нас была модификация с 8-ступенчатой АКП и турбированным 155-сильным мотором. Этот тандем способен оставить приятное ощущение от драйва. Автомобиль легко и непринужденно набирает скорость. Легкий и маневренный кроссовер уверенно чувствует себя в дорожном потоке. Это самая "резвая" модификация 2008-го, который доступен для отечественных потребителей. В связи со скоростными ограничениями, действующими в Украине, мы решили не проверять справедливость паспортных данных, но судя по динамике разгона, в них можно поверить. Отметим лишь, что производитель обещает максимальную скорость 213 км/ч, а разгон до первой "сотни" не более 8 секунд.

Тест-драйв Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

В очередной раз порадовал удобный руль и усилитель с хорошей обратной связью. Усилие на руле плавно возрастает с увеличением скорости и снижается, когда необходимо маневрировать в стесненных условиях на тесных городских улочках или паркинге.

В соответствии с предназначением, отсутствие у 2008-го полного привода вполне закономерно. Это позволяет удешевить конструкцию и снизить расход топлива. А в сложных дорожных условиях на помощь придет проверенная временем система Grip Control, которая скорректирует работу ESС и Traction Control в зависимости от ситуации и выбранного режима.

С учетом увеличенной базы для задних пассажиров стало еще более просторно. Фото: obozrevatel.com

На ровной дороге машина достаточно комфортная, но на неровностях проявляется вертикальная раскачка, а при перестроениях чувствуется, что сзади установлена балка. С другой стороны, у машины очень "взрослый" клиренс – 190 мм, чем далеко не все кроссоверы могут похвастаться. И в городе, взбираясь на высокие препятствия, это даже важнее полного привода.

Комплектации и цены

Итак, что же мы можем выбрать в случае с 2008-м. Комплектаций три – Active, Allure и GT-Line. Стартовая цена новинки – 545200 грн. За эту сумму вы получите бензиновую модификацию в средней комплектации Allure со 130-сильным мотором и 6-ступенчатой МКП.

Тестовая версия была представлена в комплектации Allure. Фото: obozrevatel.com

В максимальном исполнении GT-Line можно заказать автомобиль со 155-сильным бензиновым мотором или 130-сильным турбодизелем. В обоих случаях в паре с ними будет работать 8-ступенчатый "автомат". Бензиновая будет стоить 738 тысяч грн, а с дизелем – 774200 грн.

*Цены даны на 25.08.2020 г.

Резюме

Новый Peugeot 2008 – возможность показать всем, что вы готовы к активному драйву и экспрессии на дороге. На фоне конкурентов очередной продукт компании Peugeot выглядит смело и сразу привлекает внимание окружающих. Не менее эффектным получился дизайн салона с его футуристической панелью приборов. Да и в целом 2008 смотрится гораздо дороже, чем некоторые кроссоверы более высокого класса.

Peugeot выглядит смело и сразу привлекает внимание окружающих. Фото: obozrevatel.com

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

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