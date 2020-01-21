Зачем "переобувать" авто зимой: эксперты назвали причины

Когда зимой на улице тепло и сухо, может возникнуть вполне закономерный вопрос, зачем тратиться на зимние шины? Разобраться в этом вопросе OBOZREVATEL предлагают специалисты Nokian Tyres.

Прежде всего, стоит понять, в чем разница между зимними и летними шинами.

Зимние шины Nokian Tyres nokiantyres.com

Зима-лето

Ключевых отличий два – состав резиновой смеси и рисунок протектора. Летние модели сделаны жесткими, поскольку контактируют с горячим асфальтом и в противном случае стирались бы значительно быстрее, чем необходимо. Резиновая смесь для зимних моделей, наоборот, мягкая, чтобы шина сохраняла эластичность при низких температурах и обеспечивала сцепление даже на льду и снегу.

Важно понимать, что нижний температурный предел эффективности летних шин – около 8-10 градусов тепла. Когда становится холоднее, жесткий состав уже не обеспечивает необходимый уровень сцепления, и водитель может переоценивать тормозной путь и управляемость автомобиля. Это значительно повышает шансы угодить в неприятную ситуацию или даже самому спровоцировать ДТП.

Зимние шины Nokian Tyres nokiantyres.com

Фрикционные или шипованные

Мягкие зимние шины с высоким содержанием натурального каучука уже при околонулевых температурах гораздо эффективнее летних. Кроме того, даже нешипованные (фрикционные) модели отлично подготовлены на случай внезапного гололеда: например, в шинах Nokian Hakkapeliitta R3 в состав резиновой смеси входят твердые микрокристаллы, которые, подобно настоящим шипам, вгрызаются в лед и обеспечивают дополнительное сцепление.

Зимние шины Nokian Tyres nokiantyres.com

Конечно, микрокристаллы не способны полностью заменить шипы, поэтому для водителей, которые много времени проводят в провинции, где выпавший снег чистят от случая к случаю, все еще рекомендованы шипованные шины. Nokian Hakkapeliitta 9 – одна из лучших шипованных моделей шин. В ее конструкции – шипы двух видов: первый держит машину на прямой, второй не дает скользить в поворотах. Таким образом достигаются впечатляющие характеристики управляемости.

Рисунок для безопасности

Дизайн протектора не менее важен. У летних шин протектор скругленный по краям для лучшего сцепления в поворотах, а его рисунок оптимизирован для езды в дождь и отвода воды из пятна контакта. Зимние шины в дополнение к крупным канавкам имеют еще и ламели – сегменты протектора с прорезями. В пятне контакта острые зигзагообразные края ламелей то открываются, то закрываются, повышая уровень сцепления с асфальтом.

Разветвленная сеть канавок и ламелей позволяет эффективно удалять воду и слякоть из пятна контакта nokiantyres.com

Кроме того, агрессивный рисунок протектора зимних шин спроектирован для эффективного отвода слипшегося снега и слякоти – в противном случае снежная каша резко снизит сцепление колес.

В последние годы в связи с глобальным потеплением появление зимой слякоти на дорогах вместо снега становится все более вероятным. А потому, производители стараются предложить шины, максимально соответствующие новым условиям.

Зимняя фрикционная шина Nokian WR Snowproof была представлена в прошлом году и разрабатывалась специально для изменчивых погодных условий. Она прекрасно зарекомендовала себя как на сухом асфальте, так и при движении по мокрому снегу и слякоти. И здесь важна не только безопасность и управляемость, но еще и уверенность водителя в том, что его автомобиль не подведет в критической ситуации. А спокойный водитель – умелый водитель!

Зимние шины Nokian WR Snowproof разработаны специально для теплой зимы nokiantyres.com

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