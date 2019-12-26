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26 декабря • обновлено в 15:46
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Зимнее автопутешествие по Европе: что важно знать, отправляясь в отпуск

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О чем следует знать украинским автолюбителям, прежде чем отправиться на зимний отдых на авто в Европу, рассказали OBOZREVATEL специалисты Nokian Tyres.

После запуска безвизового режима европейское направление становится все более популярным среди украинцев. Но прежде, чем отправиться в путешествие на авто, следует вспомнить о правилах использования зимних шин в европейских странах.

что важно знать, собираясь в зимнее путешествие по Европе

что важно знать, собираясь в зимнее путешествие по Европе

nokiantyres.ua

Зимние шины – обязательны!

В большинстве стран ЕС использование зимних шин обязательно, хотя есть и исключения – это Испания, Франция, Португалия, Греция и некоторые другие государства Европы. Но даже находясь в этих странах стоит помнить, что зимой, особенно в горах, периодически появляется наледь и осадки в виде мокрого снега, что может быть крайне опасно для автомобиля на летних или всесезонных шинах. Кроме того, до южных регионов еще нужно добраться, и ехать придется через страны, в которых строго контролируют сезонную смену шин.

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Так, например, в Австрии, Исландии, Румынии, Сербии и Чехии требуется использование зимних шин уже с 1 ноября. Некоторые государства вводят ограничение с середины ноября или 1 декабря, и до середины весны. В Боснии и Герцеговине, Хорватии, Исландии и Австрии переход на летние шины разрешен после 15 апреля, в остальных странах – немногим ранее.

что важно знать, собираясь в зимнее путешествие по Европе

что важно знать, собираясь в зимнее путешествие по Европе

nokiantyres.ua

Отправляясь в Европу, стоит помнить, что с начала ноября до середины апреля необходимо иметь зимние шины с маркировкой M+S, M.S, M-S, M&S, а минимальная глубина протектора должна быть не менее 3 мм (в некоторых странах Европы – не менее 4 мм).

Кроме того, не лишним будет взять с собой цепи противоскольжения. Места в багажнике они занимают не много, а в случае необходимости станут хорошим подспорьем в сложных дорожных условиях.

Использование шипованных шин запрещено в 18 странах Европы

Использование шипованных шин запрещено в 18 странах Европы

nokiantyres.ua

C шипами или без?

При подготовке к путешествию стоит учитывать, что во многих странах Европы зимой запрещено использование не только летних, но и зимних шипованных шин. Поэтому при составлении маршрута необходимо внимательно ознакомиться с правилами в каждой транзитной стране. Например, по дороге на горнолыжные курорты Австрии, Франции или Швейцарии путешественникам из Украины придется проезжать через как минимум одну страну, где использование зимних шипованных шин запрещено: Словакию, Польшу, Венгрию или Румынию. Также в списке Нидерланды, Германия, Чехия, Болгария, Хорватия, Македония, Черногория – всего 18 стран. Причина – забота о дорожном покрытии.

В некоторых странах Европы запрещено использование шипованных шин

В некоторых странах Европы запрещено использование шипованных шин

По этой причине для поездок зимой в Центральную и Южную Европу Nokian Tyres рекомендует фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3, либо же модель Nokian WR Snowproof, созданную специально для сравнительно мягких зим с частыми перепадами температур около нуля и большим количеством дождей.

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Впрочем, если цель путешествия находится на севере – в странах Прибалтики или Скандинавии – зимние шины все еще представляются оправданным выбором. В этих странах они разрешены по причине максимальной эффективности на заснеженных дорогах. Поэтому всем желающим отправиться на север на автомобиле с шипованными шинами придется ехать через Беларусь до Латвии либо Литвы, а затем – паромом из Эстонии до Финляндии. Безусловно, это долгое путешествие, но в Новый Год нет ничего лучше настоящего Севера, чистейшего морозного воздуха и прекрасных ландшафтов, которыми сами финны очень гордятся и стараются поддерживать их в первозданном виде.

В ассортименте Nokian Tyres есть широкий ассортимент зимних шин

В ассортименте Nokian Tyres есть широкий ассортимент зимних шин

nokiantyres.ua

Какова бы ни была задача, в ассортименте Nokian Tyres найдется инструмент для ее решения. Вот уже более ста лет самый северный производитель шин в мире заботится о безопасности своих клиентов, их транспортных средств и пешеходов, выпуская самые современные высокотехнологичные шины, постоянно усовершенствуя свою продукцию. К тому же, специалистам Nokian Tyres известно все о долгих морозных зимах, и это бесценный опыт они воплощают в каждой новой модели – и шипованной, и фрикционной.

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Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте, а также читайте новости на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
шины Nokian Tyres авто Путешествия по Европе новости
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