Экономия или безопасность: почему сезонные лучше всесезонных

Команда АвтоОбоза попыталась разобраться, почему шины лучше менять, чем ездить на всесезонных.

Летние шины не боятся высоких температур и уверенно чувствуют себя в дождь nokiantyres.com

Как и любое компромиссное решение, всесезонные шины заметно уступают летним в теплую погоду и зимним – в мороз. При температуре свыше 10 градусов всесезонные шины не могут соревноваться с летними, когда речь заходит о сцеплении с дорогой, стабильности и управляемости. А, значит, на первый план выходит безопасность.

По твердости резиновая смесь всесезонных шин занимает промежуточную позицию между мягкой зимней и твердой летней. Протектор относительно низкий, рисунок наносится шире и глубже, чем у летней, но не так глубоко, как у зимней.

Как правило, у таких шин нет широких продольных канавок, способных отводить большое количество воды из пятна контакта. И это еще один недостаток всесезонных моделей – в дождь аквапланирование на качественных летних шинах развивается значительно позже.

В дождь аквапланирование на качественных летних шинах развивается значительно позже nokiantyres.com

В жаркую погоду состав резиновой смеси способствует повышенному износу – в итоге всесезонная шина "проживет" меньше летней.

Летние шины не боятся высоких температур и уверенно чувствуют себя в дождь. В составе резиновой смеси летних шин Nokian Tyres присутствует силика, натуральные масла и частички сажи – такой компаунд обеспечивает высокие показатели сцепления при достаточной жесткости и износостойкости шины, а масло сосны препятствует перегреву и сводит к минимуму сопротивление качению на горячем асфальте.

Летние шины гарантируют меньший расход за счет большей жесткости покрышки и меньшего трения nokiantyres.com

Кроме того, если речь заходит об экономии, стоит подумать о таком важном показателе, как топливная экономичность. Летние шины гарантируют меньший расход за счет большей жесткости покрышки и меньшего трения.

Можно сделать вывод, что использование всесезонных шин оправдано весной и осенью, когда в течении суток температура может подняться до 5 градусов и затем опуститься ниже 10 градусов. Но уже с первым потеплением летние шины получают серьезное преимущество в ездовых характеристиках.

Стоят ли экономить на сезонных шиномонтажах? Каждый автовладелец решает сам, какие шины выбрать. Но расходы на шиномонтаж – это единственная экономия от всесезонных шин. Ведь при равном пробеге, за один и тот же период времени среднестатистический автомобиль израсходует либо по одному комплекту летних и зимних шин, либо два комплекта всесезонных.

Расходы на шиномонтаж – это единственная экономия от всесезонных шин nokiantyres.com

Высокий расход топлива, быстрая изнашиваемость, снижение безопасности и другие недостатки "всесезонки" нивелируют даже ее невысокую цену. Опытные водители рекомендуют не экономить на собственном здоровье и безопасности, а приобретать шины по сезону.

Богатый выбор на любой вкус

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент летних шин для всех типов авто: компактных моделей для города, кроссоверов и внедорожников, мощных спортивных машин, а также электрокаров и гибридов.

Nokian Hakka Green 2 адресована владельцам компактных городских авто. За счет состава резиновой смеси и оптимизированного рисунка протектора эти шины обладают повышенной износостойкостью и помогут существенно сэкономить топливо.

Nokian Hakka Green 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Black 2 – достойный выбор для любителей высоких скоростей на спортивных и мощных авто. Эта модель гарантирует отличную управляемость и предсказуемое поведение автомобиля при активной езде как по прямой, так и в быстрых поворотах.

Nokian Hakka Black 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Blue 2 – шины, лучше всего проявляющие себя при изменчивой погоде. Они позволяют сохранить контроль над автомобилем даже во время езды в сильный ливень.

Nokian Hakka Blue 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Black 2 и Hakka Blue 2 существуют также в SUV-версиях – для кроссоверов и внедорожников. Водитель может быть уверен в том, что он безопасно доберется до места назначения: боковины этих шин защищены от внезапных проколов и порезов благодаря сверхпрочным волокнам арамида в составе.

Nokian Hakka Black 2 SUV nokiantyres.com

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