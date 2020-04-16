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16 апреля • обновлено в 13:20
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VW показал опасного конкурента Duster

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Бразильское подразделение Volkswagen продолжает интриговать информацией о новом компактным кроссовере Nivus.

2021 Vokswagen Nivus

2021 Vokswagen Nivus

volkswagen.com

На этот раз прототип украсили оригинальным черно-красным камуфляжем. Как и представленные ранее иллюстрации, новые фото позволяют представить, как будет выглядеть кроссовер. Дизайн модели выполнен в узнаваемой стилистике бренда.

2021 Vokswagen Nivus

2021 Vokswagen Nivus

volkswagen.com

VW Nivus использует модульную платформу MQB, которая уже хорошо известна по другим моделям концерна, например, Polo и Virtus. Под капотом новинки будет располагаться 1-литровый 3-цилиндровый мотор мощностью 128 л.с. и крутящим моментом 200 Нм.

В паре с ним будет работать 6-ступенчатый "автомат", а привод будет осуществляться на передние колеса. Не исключена возможность установки 6-ступенчатой "механики", но пока эта информация не подтверждена. Объем багажного отделения составляет 415 литров.

Несмотря на то, что Nivus создан в первую очередь для рынка Южной Америки, он будет предложен и в Европе. Презентация южно-американской версии Nivus ожидается до конца весны, а европейский вариант придется немного подождать.

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый Tiguan поймали без камуфляжа.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Бразилия
Теги
новости Volkswagen новые авто автобус внедорожник кроссовер
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