Volkswagen вывел на рынок Touareg с расходом 2,6 л на 100 км пробега

Компания Volkswagen начала продажи двух новых версий своего большого внедорожника – Touareg. Речь идет о гибридах Touareg eHybrid и Touareg R plug-in hybrid; в Германии они стоят 72 378 евро и 84 660 евро соответственно.

О запуске новинок официально сообщила пресс-служба немецкой марки. Как и подобает современным гибридам, обе машины отличаются хорошим сочетанием мощности/динамики и расхода топлива. При этом они используют одинаковую технику – отличия состоят лишь в мощности агрегатов и оборудовании.

Старший и, соответственно, более дорогой вариант – Volkswagen Touareg R – оснащен силовой установкой мощностью 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Она состоит из 3,0-литрового бензинового двигателя V6 с турбонаддувом, электродвигателя и батареи емкостью 14,3 кВтч. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 250 км/ч, а расход по заводским данным составляет 2,7 л/100 км. На одном электричестве такой кроссовер проезжает 47 км. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат, привод – полный.

Volkswagen Touareg R plug-in hybrid также получил 20-дюймовые легкосплавные диски, аэродинамический пакет (модифицированный передний бампер, задний диффузор, задний спойлер на крыше), решетку радиатора с шильдиком R, светодиодные матричные фары, спортивную подвеску, новую выхлопную систему, усиленные тормоза и изысканный интерьер (со спортивными сиденьями, многофункциональным кожаным рулевым колесом со скошенной нижней частью, глянцевыми вставками и т.д.).

Младшая версия – Touareg eHybrid – также приводится в движение бензиновым V6 и электромотором, но обладает меньшей мощностью – 381 л.с. Как и гибрид с приставкой "R", на одном электричестве она проезжает 47 км, расход топлива при этом немного меньше – 2,6 л/100 км.

Для сравнения, дизельный VW Touareg 3.0 потребляет 6,6 литров топлива на 100 км, а бензиновый – 9,0 литров.

Стандартное оборудование включает в себя 4-зонный климат-контроль, цифровую приборную панель, навигацию Discover Premium, панорамную крышу и систему помощи при парковке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen представил доступный кроссовер под названием Taos.