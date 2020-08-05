Что произойдет с авто, если включить заднюю передачу на 100 км/ч. Видео

Включение задней передачи на 100 км/ч: чем это чревато для авто. Видео.

Голландский механик, автор YouTube-проекта MasterMilo, провел безумный эксперимент. Он решил выяснить, что происходит с авто, когда включаешь заднюю передачу на скорости 100 км/ч. Да и вообще, чем это чревато.

Для этого он взял старый Opel Astra 1990-х годов, который уже подлежал списанию, после чего отправился на проселочную дорогу, где и осуществил задуманное. И вот что он выяснил.

Экспериментатор со своим Опелем. Скриншот видео

Во-первых, включить заднюю передачу при движении вперед можно, но только до определенной скорости. На больших же скоростях коробка попросту отказывается выполнять абсурдную команду.

Во-вторых, когда все же включение задней передачи возможно, автомобиль начинает оттормаживаться, пробуксовывать и останавливаться.

В обоих случаях происходит значительное повреждение узла, что, в свою очередь, грозит выходом из строя коробки в целом, поэтому повторять подобное на своем авто водителям настоятельно не рекомендуется.

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