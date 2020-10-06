VinFast презентовал люксовый SUV во Вьетнаме

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,3 т.
VinFast презентовал люксовый SUV во Вьетнаме

Вьетнамский стартап VinFast провел официальную презентацию своего нового люксового SUV President.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет изготовлена лимитированным тиражом 500 экземпляров.

VinFast President. Фото:

Дизайн VinFast President разрабатывало известное итальянское ателье Pininfarina, а основой для вдохновения послужил хорошо известный кроссовер BMW X7. Среди интересных особенностей новинки: узкие светодиодные фары, V-образная облицовка радиатора и рельефный капот. Сзади обращают на себя внимание оригинальные фонари, тонкая светодиодная лента, которая их объединяет, а также диффузор с квартетом хромированных патрубков выхлопной системы.

VinFast President. Фото:

Для новинки будут доступны 18 цветов экстерьера с контрастным декором серебристого, золотистого или медного оттенков, который будет использоваться на дверях, порогах, рейлингах и колесных дисках.

VinFast President. Фото:

Pininfarina также разработала для модели President оригинальный салон, богато отделанный кожей "Наппа" и деревом ценных пород. К услугам водителя и его спутников – 7-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем и премиальная аудиосистема с 13-ю динамиками.

VinFast President. Фото:

Под капотом новинки расположен 6,2-литровый бензиновый V8 концерна General Motors. Он развивает 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Реализовать потенциал этого мотора поможет 8-ступенчатый "автомат" и система постоянного полного привода. По данным производителя, President способен разгоняться до первой "сотни" за 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

VinFast President. Фото:

Покупателям первых 100 внедорожников будет предложена специальная цена – 3,8 млн донг, что эквивалентно $163335. Оставшиеся 400 экземпляров будут продаваться по цене $197720.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания VinFast намерена представить на американском рынке электромобиль собственной разработки.

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