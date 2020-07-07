В Украине за $11 000 продают авто, на котором ездил Зеленский

В Украине выставили на продажу эксклюзивный Chevrolet Silverado 2005 года. Утверждается, что это именно тот пикап, который принимал участие в съемках сериала "Слуга народа".

Соответствующее объявление было размещено на сайте Autopark.ua.

Chevrolet Silverado, на котором ездил герой Зеленского; autopark.ua

За подержанный рамный автомобиль, на котором передвигался главный герой Владимира Зеленского – президент Василий Голобородько, просят 10 990 долларов. Как для экзотического авто цена не такая уж и большая, однако у машины очень большой пробег – аж 320 тыс. км.

Впрочем, состояние у пикапа неплохое, к тому же, он обут в новую резину.

Объявление о продаже эксклюзивного Chevrolet Silverado; autopark.ua

Объявление о продаже эксклюзивного Chevrolet Silverado; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на котором ездил герой Зеленского; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на котором ездил герой Зеленского; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на котором ездил герой Зеленского; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на котором ездил герой Зеленского; autopark.ua

Помимо этого, у "Шеви" еще и хорошее оснащение: кожаный салон, электропакет, мощная акустика Pionner с сабвуфером, кондиционер, мультимедиа с камерой заднего вида, автозапуск, датчик света и ксеноновая оптика. Под капотом авто – 4,3-литровая "шестерка" на 190 сил, состыкованная с 4-ступенчатым "автоматом". Также на автомобиле стоит ГБО.

Василий Голобородько рядом с этим автомобилем; autopark.ua

Chevrolet Silverado на съемках "Слуги народа" autopark.ua

Отмечается, что пикап готов к любым проверкам.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине растаможили очень редкий автомобиль за 15 миллионов.