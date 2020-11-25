Новый Mercedes S-Class W223 уже появился в Украине

В Украину уже начали завозить Mercedes-Benz S-Class нового поколения – в кузове W223. Один из экземпляров этой модели был сфотографирован на парковке столичного дилера.

Снимки "мерседесовской" новинки опубликовал в своем Facebook блогер Roma Uracco. Судя по фото, машину совсем недавно доставили в страну: с нее еще не успели даже снять защитные пленки.

Интересно, что Украина стала одной из первых стран-экспортеров W223. Например, в США седан нового поколения еще не появился, при этом его производство началось всего несколько недель назад.

Купить Mercedes-Benz S-Class W223 можно от 3,2 млн грн. За эти деньги предлагается дизельная версия S350 d мощностью 286 сил. А вот самым дорогим вариантом – почти за 4 млн грн – будет пока топовый S500 с удлиненной колесной базой. Такой автомобиль располагает отдачей 457 л.с. (ДВС на 435 л.с. плюс 22-сильный электромотор).

В оснащение Mercedes-Benz S-Class W223, среди прочего, входит адаптивная подвеска и полноупрвляемое шасси.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили коллекционный Mercedes W124. Его оценили менее чем в 10 000 евро.