В Украине у 9-летнего Mercedes скрутили пробег на 525 000 км

В Украине выставили на продажу б/у автомобиль с колоссально скрученным пробегом. У 9-летнего Mercedes-Benz E-Class выпуска отмотали как минимум 525 тыс. км.

Соответствующее объявление о продаже машины OBOZREVATEL обнаружил на сайте auto.ria.

Как следует из описания, продавец указал, что пробег Mercedes-Benz E200 2011 года составляет 155 000 км, примерно такой же показатель и на одометре машины – 148 200 км. Однако проверка по базам данных показала, что реальный пробег автомобиля составляет 682 тыс. км.

Мало того, в реальности он может быть еще большим, поскольку проверка была сделана 4 года и 6 месяцев назад. То есть, на сегодняшний день автомобиль, возможно, проехал 1 млн км, а может даже больше.

К слову, такие манипуляции с "Мерседесами" – не редкость. Автомобили этой немецкой марки хорошо сохраняются, на их состояние по большей части влияет возраст, а не пробег. Ранее OBOZREVATEL уже показывал пример подобного авто: 10-летний Mercedes E-Class, который недавно продавали в Германии, успел наездить 975 тыс. км, при том, что сохранился он как новое авто.