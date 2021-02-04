В Украине создали уникальный дешевый электромобиль

Сергей Мельник из Александрии, что в Кировоградской области собственноручно создал электромобиль. Владелец говорит, что авто довольно быстрое и он уже как год на нем катается. И потратил мужчина на него всего 65 тыс. грн.

Работать с электротранспортом Сергей начал несколько лет назад. Сначала он превратил обычный велосипед в электрический. Установил на него колесо с двигателем, аккумулятор, контроллер и зарядное устройство. Об этом сообщает 24 канал.

Впоследствии Сергей взялся за создание автомобиля. Его разработка и сборка заняли два года. В основе конструкции – прочная рама, ведь авто рассчитано на трех человек. Также сзади машина имеет достаточно большой багажник. Ходовая часть собственной конструкции, с использованием колес от мопеда. Рулевое управление – мотоциклетного типа, с трапецией на верхних осях.

Каркас кузова мужчина собрал из легких металлических профилей, внешние панели – из пластика, а крышу сделал из сэндвич-панели с термоизоляцией. Водительское сиденье заимствовал от неизвестной иномарки, и самостоятельно сделал задний двухместный диван.

Водительское место расположено спереди по центру. У него есть трип-компьютер и экран, который отображает информацию о состоянии батареи. Также транспортное средство имеет стеклоочиститель и полный комплект светотехники, необходимый для движения по дорогам общего пользования.

Мастер отмечает, что главное в его творении – это электрический привод. Он приобрел энергоемкую, выносливую и долговечную литий-титанатну батарею. От нее питается электродвигатель мощностью 1,5 Вт. В паре со штатным редуктором он разгонял машину до 60 км/ч, но конструктор ограничил максимальную скорость до 45 км/ч ради экономии энергии батареи.

Сегодня на одной зарядке автомобиль может проехать 30 км. "Заправляется" машина от обычной розетки 220 В. Что интересно, на 100 км пробега Сергею нужно всего 4,5 кВт. По сегодняшним тарифам стоимость эксплуатации этого электромобиля почти равна тому, сколько можно тратить на содержание велосипеда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Ужгороде мужчина отреставрировал 90-летний FIAT-NSU 508, который 30 лет был без присмотра. Восстановленное авто имеет кузов с двумя дверьми, которые открываются против хода машины. А боковины капота вместо вентиляционных прорезей имеют регулируемые люки.