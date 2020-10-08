В Украине неожиданно появился новый электрокроссовер за $17 000

В Киеве засняли новый китайский электромобиль с необычным дизайном. Речь идет о лифтбэке-кроссовере ORA IQ, который официально не поставляется в Украину.

Фото машины опубликовало издание Autoconsulting. Судя по всему, ORA IQ попал в Украину "серыми каналами", поэтому существует вероятность, что такое авто на отечественном рынке – в единственном экземпляре. Официально же новинку продают пока лишь в Китае (с лета 2018 года).

Автомобильная марка ORA является суббрендом Great Wall, которая специализируется на выпуске электромобилей. Название бренда расшифровывается как Open Reliable Alternative, и сейчас в его модельную линейку входит три электрокара. Модель IQ – одна из них.

4,46-метровый ORA IQ оснащен электромотором BorgWarner мощностью 120 кВт (163 л.с.) и крутящим моментом 280 Нм, питается агрегат от АКБ емкостью 54,3 кВтч. Отметку в 100 км/ч кроссоверный лифтбэк преодолевает за 9,5 сек, запас хода машины составляет 350 км по циклу NEDC.

В зависимости от комплектации цена электрокара в Китае составляет 16,9-18,3 тысячи долларов.

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