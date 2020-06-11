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11 июня • обновлено в 13:00
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В Украине активно покупают новейший Rolls-Royce за 16 млн

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Несмотря на карантин и финансовые потрясения, в Украине продолжают покупать новые автомобили. Причем – даже очень дорогие.

Так, недавно, на дорогах Киева засняли новейший Rolls-Royce Phantom VIII поколения. Официально такой автомобиль стоит от 16,2 млн грн.

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Причем это далеко не единственный новый Rolls-Royce Phantom, который уже есть в Украине. Ранее в столице был замечен точно такой же автомобиль, но в другом цвете, а самый первый Фантом 8 и вовсе появился в Полтаве. Таким образом, на сегодняшний день на украинских дорогах насчитывается уже как минимум три таких "британца". Учитывая цену автомобиля, динамика спроса на модель впечатляет.

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

Новый Rolls-Royce Phantom в Киеве. Июнь 2020

instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Первый Rolls-Royce Phantom VIII, замеченный в столице. Декабрь 2019

Первый Rolls-Royce Phantom VIII, замеченный в столице. Декабрь 2019

topgir.com.ua

Первый Rolls-Royce Phantom VIII в Украине (был замечен в Полтаве). Сентябрь 2019

Первый Rolls-Royce Phantom VIII в Украине (был замечен в Полтаве). Сентябрь 2019

bastion.tv

Первый Rolls-Royce Phantom VIII в Украине (был замечен в Полтаве). Сентябрь 2019

Первый Rolls-Royce Phantom VIII в Украине (был замечен в Полтаве). Сентябрь 2019

bastion.tv

На сегодняшний день Rolls-Royce Phantom VIII является одним из самых крутых и роскошных автомобилей современности. В его арсенале – пневмоподвеска, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних и задних сидений, камеры кругового обзора; салон отделан дорогорй кожей и деревом. Под капотом машины базируется 6,75-литровым твин-турбо V12 на 571 л.с., с которым лимузин набирает "сотню" за 5,3 сек и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начались продажи новейшего и инновационного кроссовера Mercedes.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
Rolls-Royce новые авто фотографии
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