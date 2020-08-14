В Одессе нашли редкий суперкар за $200 000. Фото

McLaren 570S – очень редкий автомобиль от британского производителя. Один из таких суперкаров нашли в Одессе. Причем это не первый экземпляр такой модели, который заметили в Украине.

Официально автомобили McLaren в Украине не продаются, поэтому владелец ввез свою новую машину из-за рубежа. Базовая цена суперкара составляет $195 000, но с учетом дополнительных опций стоимость может оказаться намного выше.

В движение автомобиль приводит дважды турбированный двигатель V8 объемом 3,8 л мощностью 570 л.с. На разгон до 100 км/ч McLaren 570S необходимо 3,2 с, а максимальная скорость составляет 328 км/ч.

Британский суперкар стоит около $200 000. Фото: Instagram vehicles.exclusive

McLaren 570S нашли в Одессе. Фото: Instagram vehicles.exclusive

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о McLaren, который отправили на штрафстоянку за неправильную парковку в Киеве.

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