Новый автомобильный концерн, который появится после слияния PSA Group и FIAT Chrysler Automobiles, получит название Stellantis.

В мире появился новый автомобильный концерн Stellantis. Фото: groupe-psa.com

Stello в переводе с латинского означает "освещенный звездами". Латинские корни нового названия "отдают дань уважения богатому наследию компаний-основателей, в то время как ассоциации с астрономией передают дух оптимизма, энергии и обновления, который стоит за новым слиянием, меняющим глобальный автомобильный мир".

Руководители двух концернов Карлос Таварес и Майк Мэнли на церемонии подписания соглашения о слиянии. Фото: groupe-psa.com

Напомним, что соглашение о слиянии двух автомобильных компаний было подписано 18 декабря прошлого года. Процесс поиска нового названия стартовал вскоре после подписания первых документов об альянсе, а реализацией задачи занималось рекламное агентство Publicis Group.

Линейка брендов концерна PSA Group. Фото: groupe-psa.com

Название Stellantis будет использоваться исключительно в качестве корпоративного бренда. В рамках следующего этапа слияния будет представлен логотип, который, наряду с названием, сформирует новый корпоративный фирменный стиль. Названия и логотипы всех брендов, входящих в состав концерна Stellantis, останутся неизменными.

Завершение процесса слияния ожидается в первом квартале 2021 года после одобрения акционеров, а также выполнение антимонопольных и других нормативно-правовых требований.

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