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2 июня • обновлено в 17:09
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В Германии старую ЗАЗ-1102 Таврия продают за 7000 евро

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На немецкой онлайн-площадке mobile.de появилось очень необычное предложение – на продажу выставили ЗАЗ-1102 Таврия, которую оценили как новое бюджетно авто. Машина находится в Саксонии (федеральная земля на востоке ФРГ).

За Таврию 1994 года выпуска просят 6990 евро – для понимания, за такие же деньги в Германии можно купить новый Логан. В то же время в Украине старый ЗАЗ-1102 можно купить в среднем за 1500 долларов.

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Столь высокую цену можно объяснить тем, что у автомобиля отличное состояние (нет ни ржавчины, ни царапин, ЛКП и салон сохранили свою свежесть) и маленький пробег – всего 30 000 км. То есть это настоящий коллекционный экспонат.

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Среди других важных моментов – у Таврии был всего один владелец, машина регулярно обслуживалась на СТО. В ДТП автомобиль не попадал.

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Таврия за 7000 евро

Таврия за 7000 евро

mobile.de

Оснащен хетчбэк 1,1-литровым карбюраторным мотором мощностью 52 силы. Коробка передач – 5-ступенчатая "механическая".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в свое время ЗАЗ Таврия стала героиней французского журнала.

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Автор
Виталий Сазонов
Темы
Автоновости Украины Новости автомира
Теги
ЗАЗ ретро б/у автомобиль
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