Ужасное ДТП на ровном месте и пустой дороге попало на видео

На шоссе недалеко от польского города Катовице произошла страшная авария с участием хетчбэка Peugeot 207. Автомобиль попал в ДТП при несколько необычных обстоятельствах – на ровном месте и пустой дороге.

Как пишет Carscoops, причиной несчастного случая стало то, что машина потеряла сцепление с мокрой дорогой. Водитель "француза" решил перестроиться из центральной полосы в левую, и в момент маневра заднюю часть хетчбэка занесло. После этого автомобилист, судя по всему, попытался исправить ситуацию, но сделал это неправильно и "Пежо" отправился в неконтролируемый занос. В конечном счете он ударяется о насыпь, несколько раз переворачивается и приземляется уже на дороге на боку кузова.

Объяснить, почему водитель потерял контроль над дорогой, довольно сложно. Один из вариантов – у автомобиля были сильно изношены шины, по другой версии – шофер резко дернул руль влево. И одно, и другое в сочетании с мокрой дорогой могло привести к таким последствиях.

Впрочем, это далеко не единственная авария, произошедшая именно на этом месте на этой дороге в Польше. Еще в феврале на YouTube была размещена нарезка видео, в которых было запечатлено десяток других аварий, произошедших на этом же участке автотрассы во влажных условиях.

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