Уникальные концепты Alfa Romeo B.A.T. оценили в $15 миллионов

Аукционный дом RM Sotheby`s продал коллекцию из трех уникальных концептов Alfa Romeo B.A.T., созданных в 50-е годы итальянским кузовным ателье Bertone за сумму в $14,8 млн.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома. Это рекордная сумма, вырученная когда-либо за послевоенные автомобили марки Alfa Romeo.

Уникальные концепткары Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica – B.A.T. 5, 7 и 9 были созданы в ателье Bertone, а автором облика всех купе был талантливый дизайнер Франко Скальоне. "Донором" шасси для всех трех автомобилей послужил серийный седан Alfa Romeo 1900.

Главная идея проекта заключалась в том, чтобы создать автомобиль с минимальным сопротивлением воздуху. У В.А.Т. 5 он достигает 0,23, у В.А.Т. 7 – 0,19.

Дебют перед широкой общественностью купе B.A.T. 5, 7 и 9 состоялся на автомобильной выставке в Турине в 1953, 1954 и 1955 годах соответственно. Интересно, что в 50-е годы эти автомобили никогда не экспонировались одновременно, и только в 1989 году впервые были собраны вместе. Состоятельный коллекционер приобрел все три автомобиля, и с тех пор они не расставались.

За последние три десятилетия купе неоднократно выставлялись на различных мероприятиях и конкурсах автомобильной красоты. Будем надеться, что новый владелец уникального трио продолжит эту традицию.

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