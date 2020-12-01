Украинец показал 'новое поколение' знаменитого 'Москвича-2140'

Украинский дизайнер Роман Прядько показал, как мог бы выглядеть знаменитый советский "Москвич-2140", если бы он выпускался сегодня. Художник сохранил характерный ретро-облик автомобиля, но при этом добавил много современных черт.

Собственным виденьем нового "Москвича" Роман Прядько поделился на своей странице в Facebook – ROMAN PRIADKO DESIGN. Художник опубликовал несколько эскизов машины, озаглавив проект как MOSKVICH-2140 concept 2020.

Судя по картинкам, и экстерьер, и интерьер такого "Москвича" сохранил дух и атмосферу классической модели, но представлен в более современном формате. В частности, для MOSKVICH-2140 concept характерны более округлые формы (в сравнении с оригиналом), спортивные бамперы и светодиодная оптика. В салоне – цифровые экраны на передней панели и премиальная отделка.

По заявлению Романа Прядько, если бы такой Москвич отправился в серию, он также был бы крупнее предшественника: с длиной 4450 мм, шириной 1750 мм и высотой 1490 мм. То есть, теоретически он смог бы составить конкуренцию таким моделям, как Kia Rio и Hyundai Accent.

Отметим, что производство оригинального Москвича 2140 прекратилось в 1988 году, когда на конвейер уже отправилась более современная модель 2141 (Aleko). Завод продолжал выпуск этой модели до 2001 года, в 2006 году он объявил о своем банкротстве, а в 2010 году был официально закрыт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что: