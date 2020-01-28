Тянет на $500 тысяч: в Киеве заметили невероятный кортеж двух авто

На улицах Киева засняли необычный кортеж. Он состоит из двух очень ярких и эксклюзивных автомобилей, общая стоимость которых – примерно полмиллиона долларов.

На фотографиях, которые опубликовал сайт TopGir, запечатлен "зеркального цвета" кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe в компании с ярко-красным внедорожником Mercedes-AMG G-Class от Brabus. Отмечается, что оба автомобиля видели вместе в нескольких местах столицы.

Кортеж Rolls-Royce и Mercedes, который заметили в Киеве topgir.com.ua

И Rolls-Royce, и Mercedes не самые свежие, но всё же являются экзотическими машинами, каждая из которых стоит около 250 000 долларов. Что касается технических характеристик, британский кабриолет снаряжён 6,75-литровым V12 отдачей 453 сил; до "сотни" он разгоняется за 5,9 с,тогда как максимальная скорость составляет 240 км/ч. А вот о "Брабусе" сказать что-то сложно, поскольку неясно, какая это именно модификация. Очевидно лишь одно: он оснащён би-турбированным V8 или V12 объемом 4.0, либо 5.0 литров.

Кортеж Rolls-Royce и Mercedes, который заметили в Киеве topgir.com.ua

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заметили уникальный 6-колесный внедорожник Toyota. Его цена – около 300 000 долларов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!