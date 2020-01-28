Сломанную Toyota вернули к жизни: донором стал Nissan Leaf

Энтузиаст из Германии Филипп Шустер необычным образом вернул к жизни сломанное купе Toyota GT86. Так, если изначально это было бензиновое авто, то теперь оно является электромобилем.

Историю "переделки" тюнер рассказал на форуме Openinverter. У автомобиля вышел из строя родной 2,0-литровый мотор (200 л.с), но вместо того, чтобы найти и заменить его на точно такой же двигатель, было решено перевести купе на электротягу. Основой послужили агрегаты Nissan Leaf 2012 года: на машину установили 188-сильный мотор (400 Нм) и батарею емкостью 24 кВтч. Кроме того, некоторые компоненты были позаимствованы у моделей Tesla и Honda (например, от последней Toyota GT86 досталось сцепление).

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

Поскольку аккумуляторный блок полностью некуда было установить, его "разбросали" по машине: половина батареек заняли нишу докатки, остальная часть прописалась на месте топливного бака (естественно, его демонтировали за ненадобностью), под мотором и рядом с ним.

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

Toyota GT86, которую перевели на электротягу Скриншот видео

После такого апдейта Toyota GT86 стала еще и динамичнее: от 0 до 100 км/ч самодельный электрокар разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость составляет 215 км/ч. Для сравнения, стоковое купе, которое выпускается с 2012 года, делает "сотню" за 7,6 сек, его максимальная скорость – 233 км/ч.

Электрическая Toyota GT86 в движении:

А вот так она звучит при разгоне:

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volvo определилась с ценой на свой первый электрический кроссовер. Она оказалась весьма впечатляющей.

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