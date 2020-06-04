Toyota представила свой самый успешный пикап Hilux

Компания Toyota официально представила один из своих бестселлеров – пикап Hilux. Презентация новинки прошла в Таиланде, где находится производственная база компании.

2021 Toyota Hilux toyota.com

Параллельно с пикапом компания показала родственную версию внедорожника Fortuner. Помимо нового дизайна автомобиль получил много изменений, которые не видны невооруженным взглядом, в частности, модернизированный двигатель.

2021 Toyota Hilux toyota.com

Под капотом пикапа скрывается форсированный 2,8-литровый турбодизель, мощность которого увеличили cо 177 до 204 л.с. (150 кВт). Крутящий момент достигает теперь 500 Нм (+50 Нм), причем, теперь он доступен уже при 1600 об/мин. Кроме того, покупателям доступен прежний 2,4-литровый турбодизель, характеристики которого не изменились (150 л.с., 400 Нм).

2021 Toyota Hilux toyota.com

ЧИТАЙТЕ: Этого пикапа даже коронавирус испугается

В процессе обновления перенастроена подвеска, установлены амортизаторы с большим ходом, а также установлены улучшенные листовые рессоры.

2021 Toyota Hilux Revo toyota.com

В салоне появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay. Расширен список электронных помощников водителя. В топовой комплектации автомобиль оснащается фирменной системой безопасности Toyota Safety Sense.

2021 Toyota Hilux toyota.com

2021 Toyota Hilux toyota.com

Новинка первоначально отправится покорять рынки стан Юго-Восточной Азии и Австралии. О сроках появления модели в других странах и континентах пока не сообщается. Для модели будут доступны разнообразные комплектации, а чуть позже ожидается появление версии GR со спортивными акцентами.

2021 Toyota Hilux Rocco toyota.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota успешно продает ретро-внедорожники Land Cruiser.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!