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4 июня • обновлено в 10:29
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Toyota представила свой самый успешный пикап Hilux

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Компания Toyota официально представила один из своих бестселлеров – пикап Hilux. Презентация новинки прошла в Таиланде, где находится производственная база компании.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

toyota.com

Параллельно с пикапом компания показала родственную версию внедорожника Fortuner. Помимо нового дизайна автомобиль получил много изменений, которые не видны невооруженным взглядом, в частности, модернизированный двигатель.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

toyota.com

Под капотом пикапа скрывается форсированный 2,8-литровый турбодизель, мощность которого увеличили cо 177 до 204 л.с. (150 кВт). Крутящий момент достигает теперь 500 Нм (+50 Нм), причем, теперь он доступен уже при 1600 об/мин. Кроме того, покупателям доступен прежний 2,4-литровый турбодизель, характеристики которого не изменились (150 л.с., 400 Нм).

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

toyota.com

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В процессе обновления перенастроена подвеска, установлены амортизаторы с большим ходом, а также установлены улучшенные листовые рессоры.

2021 Toyota Hilux Revo

2021 Toyota Hilux Revo

toyota.com

В салоне появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay. Расширен список электронных помощников водителя. В топовой комплектации автомобиль оснащается фирменной системой безопасности Toyota Safety Sense.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

toyota.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

toyota.com

Новинка первоначально отправится покорять рынки стан Юго-Восточной Азии и Австралии. О сроках появления модели в других странах и континентах пока не сообщается. Для модели будут доступны разнообразные комплектации, а чуть позже ожидается появление версии GR со спортивными акцентами.

2021 Toyota Hilux Rocco

2021 Toyota Hilux Rocco

toyota.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota успешно продает ретро-внедорожники Land Cruiser.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Таиланд
Теги
пикап новые авто новости авто
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