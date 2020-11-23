Toyota обновила свою флагманскую модель Camry

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Toyota обновила свою флагманскую модель Camry

Компания Toyota обновила свой флагманский седан Camry. Новинка получила легкий рестайлинг, новые материалы отделки интерьера, а также систему безопасности с расширенным функционалом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Camry с момента своего дебюта в 1982 году получила бесчилcенное количество наград и призов. Она продается в более чем 100 странах мира, а суммарные продажи за почти четыре десятилетия превысили 19 миллионов.

2021 Toyota Camry Hybrid

Автомобиль пользуется большой популярностью, в том числе и в Украине. Но в компании не почивают на лаврах и постоянно совершенствуют свой бестселлер. Очередному обновлению подверглась гибридная версия Camry Hybrid, на долю которой приходится 85% всех продаж.

Внешне обновленную версию можно узнать по видоизмененным дизайну передней части машины. Кроме того, для модели подготовили новые 17- и 18-дюймовые диски, а также расширили палитру цветов.

2021 Toyota Camry Hybrid

В салоне появились новые материалы отделки, а на центральной консоли установили более крупный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы с расширенными функциями.

2021 Toyota Camry Hybrid
2021 Toyota Camry Hybrid

2020 Camry Hybrid оснащается самой современной версией фирменной комплекса безопасности Toyota Safety Sense с расширенными функциями. Так, входящая в нее система Emergency Steering Assist (ESA) автоматически смещает автомобиль в свободную полосу, чтобы объехать препятствие. А система Intersection Turn Assistance при выполнении поворота предупреждает водителя о движущихся в перпендикулярном направлении транспортных средствах или пешеходах, при необходимости активировать тормоза.

2021 Toyota Camry Hybrid

Также водителю будут помогать адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, а система помощи при прохождении поворотов Curve Speed Reduction, автоматически снижающая скорость. Обновленная система Lane Trace Assist (LTA) поддерживает центральное положение машины в полосе и предотвращает несанкционированный выезд.

2021 Toyota Camry Hybrid

Продажи обновленной Toyota Camry Hybrid стартуют в Западной Европе в ближайшее время.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Toyota вывела на украинский рынок гибридную версию хэтчбека Yaris.

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