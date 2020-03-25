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25 марта • обновлено в 14:29
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Toyota Camry превратилась в кроссовер, став идеальным авто для украинских дорог

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Toyota Camry XV70 – один из наиболее популярных автомобилей в своем сегменте. Но этой модели все же не хватает универсальности. Поэтому пришло время взглянуть на кроссовер Тойота Камри.

За основу взяли более мощную модификацию Toyota Camry TRD, которая представлена на некоторых рынках. Автомобиль получил заметно увеличенный клиренс, отделку обвеса из темного неокрашенного пластика и тонкую металлическую защиту в нижней части переднего бампера.

Неокрашенный пластик и высокий клиренс очень подходят Toyota Camry

Неокрашенный пластик и высокий клиренс очень подходят Toyota Camry

vladtime.ru

Дизайнер, который поработал над этой визуализацией, наверняка хотел сделать Camry приспособленной практически к любым условиям. От себя добавим, что такой автомобиль наверняка понравился бы украинским покупателям.

Toyota Camry превратили в настоящий кроссовер

Toyota Camry превратили в настоящий кроссовер

vladtime.ru

Кажется, Тойота Камри в ближайшее время может получить множество новых модификаций

Кажется, Тойота Камри в ближайшее время может получить множество новых модификаций

toyota.com

По этому случаю стоит вспомнить Volvo S60 Cross Country – приподнятый полноприводный седан. Наверняка при работе с кроссовером Toyota Camry дизайнер вдохновился именно этим автомобилем.

Volvo S60 Cross Country также экспериментировал со стилем кроссовера

Volvo S60 Cross Country также экспериментировал со стилем кроссовера

volvo.com

Полноприводный седан Вольво подготовился к плохим дорогам

Полноприводный седан Вольво подготовился к плохим дорогам

volvo.com

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом кроссовере на базе Toyota RAV4, который будет напоминать Lexus.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota внедорожник кроссовер новые авто авто
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