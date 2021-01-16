Tata представила новый 7-местный внедорожник

Индийская компания Tata презентовала новый семиместный кроссовер, получивший имя Safari.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прообраз новинки компания представила весной 2019 года под именем Buzzard, а в прошлом году на автошоу в Нью Дели – предсерийный образец под именем Gravitas.

Автомобиль поступит в продажу под именем Safari, которое много лет использовалось компанией для популярного рамного внедорожника, который выпускался с 1998-го по 2019 год.

Новый Safari имеет несущий кузов. В его основе лежит удлиненная платформа родственного кросcовера Tata Harrier. Архитектура OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) является упрощенной версией платформы D8, которую разработали специалисты принадлежащей индийскому концерну компании Jaguar Land Rover.

От пятиместного Harrier новинка отличается дизайном облицовки радиатора, иными бамперами и увеличенной площадью остекления. Длина машины, по сравнению с Harrier, выросла до 4661 мм (+63 мм), а колесная база у 5- и 7-местных моделей одинаковая – 2741 мм.

Под капотом располагается уже знакомый по модели Harrier турбодизель Kryotec 2.0 мощностью 170 л.с. В паре с ним будут предложены 6-ступенчатые "механика" или "автомат", которые отправляют крутящий момент к передним колесам.

На бездорожье поможет система Terrain Response, изменяющая алгоритм работы электронных "помощников" водителя в зависимости от выбранного режима (Normal, Wet или Rough).

Tata Safari будет доступна в 6- и 7-местной конфигурации салона. В списке опций есть панорамный люк в крыше, климат-контроль, водительское кресло с электроприводами и затемняющееся салонное зеркало.

На индийском рынке автомобиль составит конкуренцию MG Hector, Mahindra XUV500 и Hyundai Creta.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Индии готовят сразу 5 электромобилей, а Geely показала флагманский кроссовер на базе Volvo.