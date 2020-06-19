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Стало известно, сколько людей гибнет ежедневно на дорогах Украины

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Стало известно, сколько людей гибнет ежедневно на дорогах Украины

Стало известно, сколько людей гибнет ежедневно на дорогах Украины

На сайте Патрульной полиции Украины опубликованы статистические данные о ДТП в Украине за первые 5 месяцев 2020 года.

За первые пять месяцев текущего года на украинских дорогах произошло 57929 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 8832 случаях – пострадали люди. Причем, если суммарно количество ДТП снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то их число с пострадавшими возросло на 4,2%.

В лидерах традиционно – украинская столица, на долю которой приходится каждое четвертое ДТП в стране. Среди лидеров антирейтинга также оказались Одесская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области, в каждой из которых за 5 месяцев зафиксировали более 4 тысяч ДТП.

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Но еще более печальными выглядят цифры смертности – на дорогах страны за 5 месяцев погибло 1209 человек – фактически ежедневно мы теряем 8 людей! Это на 14,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми смертоносными выявились дороги Киевской, Львовской и Днепропетровской области. Кроме того, за 5 месяцев в ДТП на украинских дорогах было травмировано 11 тысяч человек!

АвтоОбоз рекомендует быть очень осторожными на дорогах, не пренебрегать элементарными нормами безопасности и выполнять ПДД.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине полиция показала фото нарушителей скоростного режима в Киеве.

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