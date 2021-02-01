Стали известны автомобили, с которыми владельцы не хотят расставаться

Аналитики американской компании iSeeCars провели исследования среди владельцев автомобилей, находящихся в собственности свыше 15 лет и назвали ТОП-10 самых популярных.

Об этом сообщается в отчете, опубликованном компанией. Специалисты компании проанализировали более 660 тысяч автомобилей, который были выпущены в период между 1981 и 2005 годами, которые предлагались на продажу в 2020 году. В рейтинге приняли участие автомобили, которые находились в собственности у одного владельца 15 и более лет.

Оказалось, что наиболее преданными являются владельцы Toyota Prius. Кроме того, в ТОП-10 вошли исключительно представители японских брендов Toyota, Honda и Subaru, причем ТОП-5 полностью заняли автомобили самого крупного в мире автопроизводителя.

"Японские автомобили, особенно Toyota и Honda, известны своей надежностью и долговечностью. Они привлекают практичных потребителей, которым нужны машины, которые можно эксплуатироваться дольше других, – комментирует аналитик iSeeCars Карл Брауэр. – Автолюбители с большей вероятностью будут сохранять у себя автомобили, которые, по их опыту, не подведут на дороге и не требуют дорогостоящего обслуживания".

Отдельно для разных классов машин среди кроссоверов и SUV результаты распределились следующим образом:

У поклонников пикапов рейтинг получился вот таким:

В категории спортивных машин победители распределились так:

Среди всех автомобильных брендов ТОП-5 также полностью принадлежит японским производителям, а возглавляет рейтинг – Toyota, с продукцией которой автолюбители реже всего хотят расстаться.

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