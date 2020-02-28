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28 февраля • обновлено в 14:33
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Спустя 40 лет забытый автомобиль хотят разогнать до рекордной скорости

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Британские реставраторы из компании СМС хотят установить несостоявшийся рекорд скорости 40 лет спустя.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Британская реставрационная мастерская Classic Motor Cars, известная среди ценителей ретро во всем мире, взялась за очередной смелый проект. В руках мастеров из Бриджнорта оказался уникальный британский суперкар Aston Martin Bulldog.

Aston Martin Bulldog в его сегодняшнем состоянии

Aston Martin Bulldog в его сегодняшнем состоянии

classic-motor-cars.co.uk

Автомобиль был представлен в марте 1980 года и вызвал гораздо больший фурор, чем нынешний Tesla Cybertruck. Клиновидный двухместный спорткар высотой всего 1092 мм и длиной 4724 мм имел среднемоторную компоновку и двери-крылья. В темное время суток часть капота опускалась, открывая взору панель из пяти фар.

За сиденьями водителя и единственного пассажира располагался 5,3-литровый V8 с двумя турбонагнетателями Garrett AiResearch и системой механического впрыска топлива Bosch. В зависимости от настроек, мощность мотора могла достигать от 600 до 700 л.с.

Aston Martin Bulldog имел длину 4,7 м и высоту 1,1 м

Aston Martin Bulldog имел длину 4,7 м и высоту 1,1 м

astonmartin.com

Aston Martin Bulldog оснастили 5,3-литровым V8 с двумя турбонагнетателями

Aston Martin Bulldog оснастили 5,3-литровым V8 с двумя турбонагнетателями

astonmartin.com

Автомобиль предполагалось разогнать до 200 миль/ч (322 км/ч), чтобы побить рекорд скорости для серийных автомобилей, установленный Lamborghini Miura P400S еще в 1969 году. Итальянский спорткар разогнали до (179 миль/ч) 288 км/ч.

Lamborghini Miura 400S долгое время оставалась самым быстрым серийным авто на планете

Lamborghini Miura 400S долгое время оставалась самым быстрым серийным авто на планете

lamborghini.com

На тестовом полигоне MIRA Bulldog развил скорость 191 миль/ч (307 км/ч), но так как автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре, формально рекорд не был побит.

Aston Martin Bulldog имел оригинальные двери-крылья

Aston Martin Bulldog имел оригинальные двери-крылья

astonmartin.com

В планах компании было изготовить 25 машин, но финансовое состояние компании не позволило реализовать задуманное. Спустя несколько лет Bulldog был продан и в последующие годы неоднократно менял владельцев.

Aston Martin Bulldog

Aston Martin Bulldog

astonmartin.com

Cалон Aston Martin Bulldog

Cалон Aston Martin Bulldog

astonmartin.com

Сегодня в мастерской CMC готовятся провести полную реставрацию суперкара. "Мы хотим вернуть автомобиль к его первоначальной спецификации, но возможно нам придется использовать современные компоненты и технологии для повышения надежности автомобиля. В целом мы намерены сохранить оригинальную инженерную архитектуру и внешний вид автомобиля", – рассказал Найджел Вудворд, директор компании Classic Motor.

Руководитель реставрационной мастерской СМС Тим Гриффин (слева), директор компании СМС Найджел Вудвард и Aston Martin Bulldog

Руководитель реставрационной мастерской СМС Тим Гриффин (слева), директор компании СМС Найджел Вудвард и Aston Martin Bulldog

classic-motor-cars.co.uk

Над восстановлением автомобиля будет работать команда из восьми человек. Ожидается, что на это потребуется не менее 18 месяцев кропотливого труда. После завершения всех работ планируется воплотить идею создателей Bulldog и разогнать машину до 200 миль/ч.

Компания СМС известна многими интересными проектами. Например, в 2014 году мастера компании построили уникальный Jaguar Mark II для шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума.

Jaguar Mark II – совместный проект СМС и шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума

Jaguar Mark II – совместный проект СМС и шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума

classic-motor-cars.co.uk

Кроме того, в СМС прошли реставрацию целый ряд эксклюзивных британских авто, включая стильный Jaguar XK120 SE с кузовом ателье Pininfarina, первый серийный Jaguar E-Type и гоночный Jaguar E-Type Lightweight Питера Линднера и Питера Нокера, участвовавший в Ле-Мане в 1964 году.

1954 Jaguar XK120 SE by Pininfarina создан итальянским ателье Pininfarina в единственном экземпляре

1954 Jaguar XK120 SE by Pininfarina создан итальянским ателье Pininfarina в единственном экземпляре

classic-motor-cars.co.uk

Первый экземпляр Jagiar E-Type 1961 года, прошедший реставрацию в СМС

Первый экземпляр Jagiar E-Type 1961 года, прошедший реставрацию в СМС

classic-motor-cars.co.uk

Поврежденный в аварии в 1964 году, болид Jaguar E-Type Lightweght мастера СМС собрали буквально по частям

Поврежденный в аварии в 1964 году, болид Jaguar E-Type Lightweght мастера СМС собрали буквально по частям

classic-motor-cars.co.uk

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании возродят производство фургонов Morris Commercial, только уже на электротяге.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
ретро авто суперкар Aston Martin Jaguar Lamborghini новости Tesla
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