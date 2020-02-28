Спустя 40 лет забытый автомобиль хотят разогнать до рекордной скорости

Британские реставраторы из компании СМС хотят установить несостоявшийся рекорд скорости 40 лет спустя.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Британская реставрационная мастерская Classic Motor Cars, известная среди ценителей ретро во всем мире, взялась за очередной смелый проект. В руках мастеров из Бриджнорта оказался уникальный британский суперкар Aston Martin Bulldog.

Aston Martin Bulldog в его сегодняшнем состоянии classic-motor-cars.co.uk

Автомобиль был представлен в марте 1980 года и вызвал гораздо больший фурор, чем нынешний Tesla Cybertruck. Клиновидный двухместный спорткар высотой всего 1092 мм и длиной 4724 мм имел среднемоторную компоновку и двери-крылья. В темное время суток часть капота опускалась, открывая взору панель из пяти фар.

За сиденьями водителя и единственного пассажира располагался 5,3-литровый V8 с двумя турбонагнетателями Garrett AiResearch и системой механического впрыска топлива Bosch. В зависимости от настроек, мощность мотора могла достигать от 600 до 700 л.с.

Aston Martin Bulldog имел длину 4,7 м и высоту 1,1 м astonmartin.com

Aston Martin Bulldog оснастили 5,3-литровым V8 с двумя турбонагнетателями astonmartin.com

Автомобиль предполагалось разогнать до 200 миль/ч (322 км/ч), чтобы побить рекорд скорости для серийных автомобилей, установленный Lamborghini Miura P400S еще в 1969 году. Итальянский спорткар разогнали до (179 миль/ч) 288 км/ч.

Lamborghini Miura 400S долгое время оставалась самым быстрым серийным авто на планете lamborghini.com

На тестовом полигоне MIRA Bulldog развил скорость 191 миль/ч (307 км/ч), но так как автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре, формально рекорд не был побит.

Aston Martin Bulldog имел оригинальные двери-крылья astonmartin.com

В планах компании было изготовить 25 машин, но финансовое состояние компании не позволило реализовать задуманное. Спустя несколько лет Bulldog был продан и в последующие годы неоднократно менял владельцев.

Aston Martin Bulldog astonmartin.com

Cалон Aston Martin Bulldog astonmartin.com

Сегодня в мастерской CMC готовятся провести полную реставрацию суперкара. "Мы хотим вернуть автомобиль к его первоначальной спецификации, но возможно нам придется использовать современные компоненты и технологии для повышения надежности автомобиля. В целом мы намерены сохранить оригинальную инженерную архитектуру и внешний вид автомобиля", – рассказал Найджел Вудворд, директор компании Classic Motor.

Руководитель реставрационной мастерской СМС Тим Гриффин (слева), директор компании СМС Найджел Вудвард и Aston Martin Bulldog classic-motor-cars.co.uk

Над восстановлением автомобиля будет работать команда из восьми человек. Ожидается, что на это потребуется не менее 18 месяцев кропотливого труда. После завершения всех работ планируется воплотить идею создателей Bulldog и разогнать машину до 200 миль/ч.

Компания СМС известна многими интересными проектами. Например, в 2014 году мастера компании построили уникальный Jaguar Mark II для шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума.

Jaguar Mark II – совместный проект СМС и шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума classic-motor-cars.co.uk

Кроме того, в СМС прошли реставрацию целый ряд эксклюзивных британских авто, включая стильный Jaguar XK120 SE с кузовом ателье Pininfarina, первый серийный Jaguar E-Type и гоночный Jaguar E-Type Lightweight Питера Линднера и Питера Нокера, участвовавший в Ле-Мане в 1964 году.

1954 Jaguar XK120 SE by Pininfarina создан итальянским ателье Pininfarina в единственном экземпляре classic-motor-cars.co.uk

Первый экземпляр Jagiar E-Type 1961 года, прошедший реставрацию в СМС classic-motor-cars.co.uk

Поврежденный в аварии в 1964 году, болид Jaguar E-Type Lightweght мастера СМС собрали буквально по частям classic-motor-cars.co.uk

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании возродят производство фургонов Morris Commercial, только уже на электротяге.

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