Как советские граждане вместо Porsche получили ВАЗ-2106

В истории автомобиля ВАЗ-2103 был интересный случай. Автомобиль мог стать "частичкой Porsche", но вместо этого превратился в "шестерку".

Раздел "Авто" сайта OBOZREVATEL решил рассказать историю о том, как немецкая компания взялась за обновление известного советского седана, но из этого ничего не получилось.

ВАЗ-2103 wikipedia.org

В начале 1970-х годов АвтоВАЗ решил, что пора заняться модернизацией "тройки". И чтобы дело двинулось с мертвой точки, руководство завода решило обратиться за помощью к своим немецким коллегам из Porsche (в тот период как раз были установлены дружеские связи между немецкой компанией и министерством внешней торговли СССР). Штутгарт "принял вызов" из Тольятти, и в 1976 году показал свое виденье обновления ВАЗ-2103.

Проект обновления ВАЗ-2103 от Porsche en.wheelsage.org

Porsche отнесся со всей серьезностью к просьбе советских коллег, и проделал масштабную работу, предложив ряд решений как по дизайну, так по эргономике и технической составляющей.

Проект обновления ВАЗ-2103 от Porsche en.wheelsage.org

В первую очередь, в Porsche хотели, чтобы автомобиль соответствовал последним нормам европейской безопасности. Для этого с "тройки" убрали весь хромированный декор, включая молдинги и бамперы (металлические заменили на пластиковые, окрашенные в цвет кузова), а переднюю панель салона делали более пологой. Заодно была улучшена аэродинамика кузова и шумоизоляция (как внешняя так и внутренняя).

Проект обновления ВАЗ-2103 от Porsche en.wheelsage.org

Затем немецкие инженеры сделали то, что АвтоВАЗу до сих пор тяжело дается –повысили антикоррозийную защиту машины. Кроме того, были выбраны более удачные настройки подвески, а двигатель стал соответствовать экономическим нормам Старого Света.

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Казалось бы, с таким обновлением ВАЗ-2103 должен был стать более удобным, комфортным и безопасным автомобилем, однако советская сторона не приняла виденье Porsche. АвтоВАЗ посчитал этот проект слишком радикальным и дорогим, вскоре запустил в серию свой вариант обновления. Сегодня мы его знаем как ВАЗ-2106.

ВАЗ-2106 wikipedia.org

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