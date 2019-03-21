"Штрафы будут чудовищные!" Аваков анонсировал cюрприз для нарушителей ПДД

В Украине уже в 2019 году заработает автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения – штрафы будут очень высокими.

Об этом в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почти все готово, нам не хватает маленьких деталей – одного постановления Кабмина и одной маленькой поправки в парламенте. Думаю, в этом году мы все включим, и по всей стране сначала заработает 30 камер, потом 50, потом 150", – сказал Аваков.

Всего же, по словам министра, на дорогах страны будет около 1000 камер.

Арсен Аваков Скриншот

"Проблема в том, что штрафы из этих камер будут чудовищные! Потому что одно дело – говорить, что мы хорошие, а другое – придерживаться ПДД. Даже сейчас, когда мы начали применять эти печальные TruCam (радары, контролирующие скорость. – Ред.), мы видим на 15-20% снижение аварийности на этих участках. Это не просто проценты – это жизни", – сказал глава МВД.

Он добавил, что сейчас на дорогах погибает больше людей, чем на войне. "5-6 тысяч убитых на дорогах! Куда это годится!" – резюмировал Аваков.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Украине могут в 10 раз повысить штрафы для автомобилистов за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей. Два соответствующих законопроекта были зарегистрированы в Верховной Раде.

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