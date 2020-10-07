Самый доступный немецкий кроссовер получил новую внешность и оснащение

Компания Opel показала обновленную версию маленького кроссовера Crossland X, который был представлен ​​в начале 2017 года и стал самым доступным немецким кроссовером рынка. "Базой" для освеженной версии послужил другой кроссовер марки, дебютировавший этим летом – Opel Mokka нового поколения.

"Кроссланд" получил измененный внешний вид по образцу вышеупомянутой Mokka: у него появилась новая передняя часть Vizor с характерной решеткой радиатора и светодиодными фарами. Также произошли изменения и сзади: на машину установили затемненные фонари и большой шильдик "CROSSLAND" под логотипом Opel. Интересно, что с проведением редизайна "Опель" убрал букву "X" из названия модели. Теперь это просто Crossland.

Помимо этого, для модели теперь доступны хромированные накладки на пороги, комплект новых колес, а также псевдоспортивная комплектация GS Line+ с черными и красными акцентами и эргономичными креслами. Кстати, о салоне – в зависимости от комплектации Crossland снаряжается тремя мультимедийными системами: Radio BT, Multimedia Radio или Multimedia Navi Pro. Старшие совместимы с Android Auto и Apple CarPlay.

Габариты автомобиля прежние: длина составляет 4212 мм, ширина – 1764 мм, а высота – 1588 мм. Объем багажника – от 410 до 1255 л.

Оснащение модели включает, среди прочего, камеру заднего вида, расширенную систему помощи при парковке, систему обнаружения пешеходов и автоторможения, систему распознавания дорожных знаков и предупреждения о выезде с полосы движения, а также контроль "слепых" зон.

Наконец, "Кроссланду" улучшили управляемость и перенастроили шасси. А вот двигатели те, которые были и раньше: 1,2-литровый мотор мощностью 83 л.с., 1,2-литровый турбодизель мощностью 130 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель в версиях мощностью 110 и 120 л.с. (у младшего "дизеля" немного возросла мощность).

В продажу Opel Crossland 2021 поступит в начале 2021 года. Сейчас продается еще "старый"Opel Crossland, он стоит от 17,5 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Opel представил электрическую версию модели Corsa.