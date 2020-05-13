Самый длинный автомобиль в мире вернут к жизни

Самая длинная машина в мире – "Американская мечта" – будет восстановлена после нескольких лет забвения. Об этом сообщает портал Motor1.

Самый длинный в мире автомобиль достигает в длину 100 футов (30 м) motor1.com

Уникальный лимузин был создан в 90-х годах знаменитым автомобильным мастером тюнинга Джеем Орбергом. Основой для проекта послужил Cadillac Eldorado 1976 года. "Американская мечта" была официально признана самой длинной машиной в мире, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннеса. Длина авто составляет 100 футов (30,5 м).

Лимузин выполнен из двух частей, что позволяло перевозить машину на большие расстояния. Для управления "Американской мечтой" нужно было два водителя, два двигателя и 26 колес. Переднеприводная конфигурация Eldorado позволила отказаться от сложных карданных валов.

Самый длинный в мире автомобиль принимал участие в различных мероприятиях ststworld.com

Среди многих уникальных особенностей оригинального дизайна машины – лужайка для гольфа, гидромассажная ванна, бассейн и даже вертолетная площадка.

Благодаря сочлененной конструкции кузова, при транспортировке авто разобрали на две части motor1.com

Самый длинный в мире автомобиль отправился на реставрацию motor1.com

За три два десятилетия машина пришла в плачевное состояние. Прежде автомобиль принадлежал техническому центру-музею Autoseum, руководство которого планировало провести реставрацию, но не смогло найти необходимого финансирования.

За долгие годы без движения автомобиль пришел в плачевное состояние motor1.com

Новым владельцем раритета стала Майк Дезер, владелец автомобильного музея в Орландо, штат Флорида. Дезер купил Caddy, и теперь Autoseum принимает участие в восстановлении машины.

Реставрацию уникального лимузина обещают завершить весной будущего года motor1.com

После восстановления автомобиль займет свое место в экспозиции музея в Орландо motor1.com

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса работы были временно прекращены, многое уже сделано. Планируется, что реставрация закончится весной будущего года, и автомобиль украсит автомобильную коллекцию Dezerland. Надеемся, что автомобиль снова будет выглядеть также роскошно, как и 30 лет назад.

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