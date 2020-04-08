Ржавую ГАЗель превратили в жуткий вездеход, который напугает любого

Кузов этой цельнометаллической ГАЗели (она когда-то была таковой) водрузили на шасси ГАЗ-66. В итоге получился самодельный вездеход, который выглядит абсолютно пугающе.

Даже удивительно, к чему приводят разбитые российские дороги. Нередко – именно к таким транспортным средствам, которым твердое покрытие не очень-то нужно. Не стоит сомневаться, что такая ГАЗель способна справиться не только с глубокой ямой или лужей, но также с непроходимым снегом и болотом.

ГАЗель превратили в жуткий внедорожник carakoom.com

Кроме платформы ГАЗ-66, вездеходу достались другие покрышки, которые выглядят очень серьезно. Выведенный из переднего правого крыла глушитель позволяет предположить, что этот транспорт неплохо справляется с покорением водоемов.

ГАЗель превратили в жуткий внедорожник carakoom.com

Дополняют внешность окрас в стиле "пусть будет так" и ржавчина, которая, кажется, смешалась с засохшей грязью и теперь выглядит особенно колоритно. А еще нетрудно заметить, что автомобиль получил новый дизайн передней части с круглыми фарами и крупной решеткой.

ГАЗель превратили в жуткий внедорожник carakoom.com

OBOZREVATEL уже рассказывал о Лада Нива, которую превратили в необычный вездеход с огромными колесами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал