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21 апреля • обновлено в 17:51
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Renault Duster проехал 90 000 км за 1 год: что с ним стало

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Renault Duster второго поколения дебютировал на украинском рынке в феврале 2018 года. Некоторые экземпляры этой модели уже имеют "хорошие" пробеги – в среднем около 40-50 тыс. км.

Однако YouTube-обозревателям канала Sumy Racing Team удалось отыскать исключительный экземпляр подержанного Duster 2. Автомобиль был куплен в прошлом году (2019 год выпуска), но при этом его пробег уже составляет почти 90 000 км!

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Скриншот видео

При этом эксплуатировался кроссовер в не особо щадящем режиме. Что же с ним произошло при таких условиях?

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Скриншот видео

Конкретно этот Дастер имеет одну из самых любимых комплектаций среди украинских покупателей: дизельный двигатель 1.5 dCi K9K, 6-ступенчатую "механику" и полный привод, реализуемый с помощью муфты. И тестовый заезд блогеров на бездорожье показал, что такая техника заслуживает похвалу за эластичность работы – даже спустя год эксплуатации в экстремальном режиме.

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Скриншот видео

Тем не менее, проблем машина не лишена. В частности, автомобиль уже нуждается в замене рулевой рейки (при этом рулевая тяга уже была заменена). Кроме того, наблюдается "грохот" подвески (вероятно, из строя вышли стойки стабилизатора), а также чрезмерный шум от защиты.

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Скриншот видео

Есть и другие недостатки: фары помутнели, некоторые пластиковые элементы облицовки расшатаны, а резиновые уплотнители дверей начали стирать краску кузова. Также отмечается скрип внутренних дверных ручек.

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Renault Duster 2 с пробегом 90 000 км

Скриншот видео

И все же общая оценка этому Дастеру – машина достойная. Обозреватели отмечают, что Renault Duster 2 является одной из немногих дешевых машин, которая выдерживает сильные нагрузки в украинских реалиях, хотя, безусловно, ругать его есть за что ("хромает" качество отделки, посадка в салоне, капризничает дизель и электроника, подвеска, с которой нужно быть предельно аккуратным и т.п.) И если за автомобилем следить и качественно обслуживать, он прослужит верой и правдой много лет.

Еще один интересный момент – ценообразование. На удивление, б/у Renault Duster 2 стоит в Украине столько же, сколько и новый – без малого от 14 до 22 тыс. долларов (впрочем, новое авто может обойтись ещё дешевле (около 12 тыс.), если покупать по специальной кредитной программе от официального импортера).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Renault выпустит компактный кроссовер с запасом хода 600 км.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто кроссовер Renault
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