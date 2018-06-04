УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Рекордная цена: назван новый самый дорогой автомобиль в мире

1.6тЧитать новость на украинском

В США на аукционе был продан Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска, который теперь является самым дорогим автомобилем в мире.

За него неизвестный пока коллекционер заплатил 70 млн долларов, сообщает auto.mail.ru.

Причем это не единственная в мире машина. Существует еще три или четыре 250 GTO (и все они стоят баснословно дорого — ранее другую 250 GTO продавали за 52 млн долларов).

Ferrari 250 GTO

auto.mail.ru

Хотя этот автомобиль, действительно, уникален. Именно он финишировал на четвертом месте в гонке 24 часа Ле-Мана и победил в ряде других соревнований. Под капотом этого Ferrari 250 GTO скрывается двигатель V12 объемом 3 литра и мощностью 300 л.с.

Новости
Счет на тысячи авто: в Украине Volkswagen попал в "дизельный скандал"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "АвтоВАЗ" прекращает производство Lada Priora и планирует отказаться от выпуска дорестайлинговых моделей Granta и Kalina.

Объекты
Автомобильавто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги