Растаможка авто в Украине стала дешевле и проще: что произошло

Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто. С его помощью отпадает необходимость в услугах таможенного брокера.
Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о расширении функционала личного кабинета в "Едином окне для международной торговли" на официальном сайте ГНС. В нём появился пункт "Ввоз легкового автомобиля", в котором самостоятельно можно задекларировать ТС, которые ввозятся (или уже ввезены) на таможенную территорию Украины и подлежат выпуску в режим свободного использования.
Теперь нет необходимости в услугах брокера: владелец сам может подать декларацию
cfts.org.ua
Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:
зарегистрироваться на сайте;
зайти в личный кабинет;
перейти во вкладку "Ввоз легкового автомобиля";
заполнить необходимые формы.
А позволяет новый онлайн-сервис следующее:
создать предварительную или основную декларацию на авто;
отслеживать актуальный статус созданной декларации;
получить готовую таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом формате.
В добавок к этому, здесь же можно ознакомиться со сроками декларирования ТС и Порядком заполнения таможенных деклараций, утвержденным приказом Минфина.
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине составили список автомобилей, которые подлежат обязательному налогообложению в размере 25 000 грн.
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