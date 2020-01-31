Растаможка авто в Украине стала дешевле и проще: что произошло

Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто. С его помощью отпадает необходимость в услугах таможенного брокера.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о расширении функционала личного кабинета в "Едином окне для международной торговли" на официальном сайте ГНС. В нём появился пункт "Ввоз легкового автомобиля", в котором самостоятельно можно задекларировать ТС, которые ввозятся (или уже ввезены) на таможенную территорию Украины и подлежат выпуску в режим свободного использования.

Теперь нет необходимости в услугах брокера: владелец сам может подать декларацию cfts.org.ua

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:

зарегистрироваться на сайте;

зайти в личный кабинет;

перейти во вкладку "Ввоз легкового автомобиля";

заполнить необходимые формы.

А позволяет новый онлайн-сервис следующее:

создать предварительную или основную декларацию на авто;

отслеживать актуальный статус созданной декларации;

получить готовую таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом формате.

В добавок к этому, здесь же можно ознакомиться со сроками декларирования ТС и Порядком заполнения таможенных деклараций, утвержденным приказом Минфина.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине составили список автомобилей, которые подлежат обязательному налогообложению в размере 25 000 грн.

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