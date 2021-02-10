Porsche анонсировал дебют в Украине 5 новинок

В этом году немецкий бренд Porsche представит 5 главных новинок в 5 городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые спорткары украинцы смогут испытать в "Порше-Центрах" в течение года.

Среди обновленных моделей производителя: спортседан Taycan с задним поводом, кроссоверы Taycan Cross Turismo и Cayenne Coupe GT, а также спорткары 991 GT3 и Cayman GT4 RS.

Первым среди новинок украинские поклонники марки смогут познакомиться с новым заднеприводным представителем семейства Taycan. Четвертый член семьи электрических спорткаров дополнит уже представленную в Украине линейку полноприводных модификаций Taycan Turbo S, Taycan Turbo и Taycan 4s. Новинка ожидается в украинских дилерских центрах компании в первом квартале. Стоимость новинки будет начинаться с 76800 евро.

Весной этого года Taycan будет представлен в виде кроссовера. Новинка, получившая название Taycan Cross Turismo, будет отличаться от своих "родственников" увеличенным клиренсом, большей практичностью для повседневной эксплуатации и повышенным комфортом.

Спорткар 911 GT3 подготовлен для истинных ценителей скорости. Автомобиль специально подготовлен для использования на треке. Стоит отметить, что новинка показала прекрасный результат на знаменитой трассе "Нюрбургринг" – 7 минут 10 секунд.

Cayman GT4 RS будет изготовлен тиражом всего 1000 экземпляров, поэтому уже сейчас эта модель вошла в разряд коллекционных, и с каждым годом ее цена будет только расти. GT4 RS разработан специально для спортивных треков и приобрести его можно лишь под заказ.

А завершает обзор новинок от Porsche сверхмощная версия популярного кроссовера Cayenne – Coupe GT. Автомобиль получил в свое распоряжение 4-литровый мотор мощностью 640 л.с. Цены на новинку будут озвучены в июне, а первые владельцы получат кроссовер до конца года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на видео показали единственный в мире бронированный Porsche 911, а американцы совместно с британцами переделали Porsche 911 в раллийный внедорожник.