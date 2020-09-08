Peugeot необычным образом готовится отметить свое 210-летие

Отметить 210-летний юбилей французская компания Peugeot решила серией видеороликов, посвященных наиболее ярким событиям в своей истории.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Всего пользователям популярных соцсетей будут доступны тринадцать 30-секундных видеосюжетов, повествующих об инновационных моделях, талантливых людях и мировых достижениях французского бренда.

Peugeot 404. Фото: int-media.peugeot.com

Peugeot e-Legend Concept. Фото: int-media.peugeot.com

Они будут посвящены: Peugeot 205, победе в 24-часовом марафоне в Ле Мане в 1993 году, успехам в чемпионате мира по авторалли WRC, талантливым сотрудникам компании, электрическому концепт-кару e-Legend Concept, рекорду в соревнованиях Pikes Peak, "Шарлатанам" в гонке Indy 500, модели Peugeot 404, Арману Пежо, Peugeot Type 1, Peugeot 401 Eclipse, шести титулам "Автомобиль года" в Европе и триумфальному участию в ралли Dakar.

Peugeot на трассе ралли Dakar. Фото: int-media.peugeot.com

Рекламная кампания по случаю юбилея бренда стартует 1 октября и продлится до конца месяца.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot презентовала новый 7-местный кроссовер 5008.

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