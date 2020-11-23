Одно из самых популярных авто в Украине готовятся снять с производства

Компания Volkswagen снимет с производства американский Passat в 2023 году. Несмотря на то, что речь идет о Штатах, этот автомобиль хорошо известен в Украине: уже как несколько лет он пользуется большим спросом на отечественной "вторичке" и является одним из самых популярных "битков" из США.

Volkswagen заявил, что преемника у американского "Пассата" не будет, вместо этого производитель сосредоточится на электромобилях. В частности, завод VW в Чаттануге будет перепрофилирован под производство электрического кроссовера ID.4. Здесь новый электрокар начнутся выпускать уже в 2022 году, а последний Passat выедет с конвейера этого предприятия годом позже, пишет The Car Guide.

Причина принятия решения об отправки "Пассата" на пенсию – падение спроса на седаны и рост популярности кроссоверов, к которым в последнее время присоединились еще и электрокары.

Ранее OBOZREVATEL писал, что подобная участь уже постигла другой известный украинцам автомобиль. Речь идет о седане Ford Mondeo, который у себя на родине продавался под именем Fusion.